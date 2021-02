Misael Germán se abre camino con lances increíbles

Culiacán, Sin.- No cualquiera realiza atrapadas de antología, tampoco se roba el home y mucho menos tiene el privilegio de disparar tres jonrones en un mismo juego.

Infinidad de jugadores que desfilan por las ligas profesionales del país, en este caso la Mexicana del Pacífico y la LMB, llegan al grado de retirarse sin alcanzar hechos transcendentales que dejen huella por siempre.

Mención especial para el oriundo de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, Leonardo Misael Germán Hurtado, quien el pasado 18 de noviembre, en el marco de la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico, logró disparar tres jonrones frente a dos diferentes lanzadores.

En esa ocasión Algodoneros de Guasave se midió a Cañeros de Los Mochis y cuyos lanzadores fueron Santiago Gutiérrez (dos) y José Quezada.

El cuarto jonrón de la temporada lo disparó el 11 de diciembre en Guasave y ante sus excompañeros de Águilas de Mexicali.

Mientras que su primer palo de cuatro estaciones en su trayectoria en la LMP se lo apuntó el 27 de diciembre de 2019 ante Marco Tovar, en el estadio de los Charros de Jalisco.

Y vaya que marcó historia (se convirtió en el jugador 39 en hacerlo en la LMP) y será recordado por siempre, considerando que en su escuadra Algodoneros de Guasave es el quinto en consumarlo, pero apenas es el primer mexicano con tales blasones.

En breve se reportará en la LMB con Tecolotes de los Dos Laredos. Foto: Cortesía │Club Algodoneros de Guasave-LMB.

Lo habían realizado Mark Funderburk, Julio Zuleta, Kevin Barker y Armando Ríos.

Lo sobresaliente es que Misael Germán no es un pelotero de poder, pues en sus ocho temporadas en este circuito de invierno apenas sí suma cinco cuadrangulares

¿Qué significa el que seas el primer mexicano en el equipo de Guasave que consigue tres jonrones en un juego?

--¿Mucho para mí y toda la familia. Es bonito porque te mandan mensajes, publican videos y es bueno y bonito que va a estar inscrito mi nombre para siempre”.

El nombre de Misael Germán, quien surgió de la Liga Infantil y Juvenil Tres Ríos, empezó a cobrar fuerza producto de aquella increíble atrapada que realizó contra Charros jugando en Jalisco el 10 de noviembre de 2016.

En esa ocasión, con dos outs, se presentó al bat José Manuel “Manny” Rodríguez y éste sacó profundo batazo por entre izquierdo-central y Misael Germán saltó hacia la barda, se impulsó y catchó la esférica que prácticamente estaba del otro lado robándole así un jonrón.

Debutó en el 2013 con Sultanes de Monterrey. Foto: Cortesía │Club Algodoneros de Guasave-LMB.

Pero antes, el 12 de noviembre de 2015 puso de manifiesto de lo que representa su velocidad y jugando en el estadio “Tomás Oroz Gaytán” en la batalla entre Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali, se estafó la registradora.

Como se podrá observar, tres hechos que tienen marcada su vida dentro del profesionalismo y destaca que los consumó jugando de visita.

“Son situaciones y jugadas parte del juego que uno nunca lo espera, simplemente salen sin buscarlas.

Son cosas que pasan y son recuerdos muy bonitos que ahí quedan grabados por siempre”.

En cuanto a que de importancia rescata de la temporada que recién finalizó y que su manager Óscar Robles le dio la oportunidad de ser titular y primer bat, destacó que:

“Me sentí contento, llevaba buena temporada y al último empecé a batallar un poco con mi bateo, pero de ahí en fuera siento que fue buena temporada para el equipo. En lo personal no se qué fue lo que me pasó, a lo mejor cansancio que hizo salirme bastante de ritmo”.

Robles hace 25 años fue Novato del Año con Algodoneros. Foto: Cortesía | Club Algodoneros de Guasave

El culichi aceptó que sí esperaba desarrollar una temporada como la 2020-21, pero que siente que pudo haber aportado más para ayudar al equipo.

Como te digo, empezamos fuerte la temporada, me sentía bien, solo que al final se me empezó a caer el porcentaje y batallando más en los turnos.

Misael Germán

¿Qué enseñanzas te deja esta temporada?

--“En lo personal nunca dejar de trabajar durante el transcurso de la temporada porque es muy importante, nunca dejar el gimnasio.

Nadie esperaba nada de Guasave y ya vez, tuvimos una buena temporada, peleamos fuerte en la segunda vuelta disputando los primeros lugares y no nada más fue buena para mí, sino para todos”.

Luego asentó que les quedó claro que no importa el rival que tengan enfrente y que, siempre teniendo las ganas y el corazón bien puesto, puedes salir adelante.

Foto: Cortesía │Club Algodoneros de Guasave-LMB.

¿Qué sientes el jugar en contra de Tomateros, siendo que tu eres originario de Culiacán?

“Ya prácticamente nada; al principio eso era algo que sí decía, me gustaría jugar ahí. Toda la vida de niño y joven siempre fui seguidor de Tomateros, en la infancia apoyándolos, pero ahorita te acostumbras, es como todo.

Ya tengo 7-8 años viéndolos como rivales, ya no es tanto eso, claro que sí me gustaría en algún momento portar la casaca de Tomateros, y jugar en casa, pero ya no es tanto que al principio sí deseaba. Siempre fue mi sueño de niño, pero luego te acostumbras, ya lo vez como un equipo rival cualquiera”.

Germán Hurtado dejó en claro que está contento por lo que le ha pasado en su carrera, “se que he batallado para llegar a donde estoy para ganarme un lugar y ser el filder central en los equipos”.

¿Cómo resumes tu vida en el beisbol?

--“Siento que llevo buen paso, sí le he batallado, más que nada en la LMP, en Verano he sido titular, siento que he tenido muy buenas temporadas y en el Invierno me ha faltado. Hay mucha competitividad, pero tengo muy en claro que hay que trabajar para sobrevivir”.

Por cuánto a su futuro inmediato, ya tiene en su poder la carta invitación a los entrenamientos con la escuadra Tecolotes de los Dos Laredos en la LMB y con quienes vivirá su tercer año.

Cabe citar que Misael Germán debutó en el profesionalismo en la LMB en el 2013 con Sultanes de Monterrey.

Para llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos próximos de Verano, el joven pelotero de casa está en su tercera semana de preparación acudiendo al gimnasio y tomando sesiones de bateo.

¿Qué buscas ahora?

--“Mejorar mis números, la anterior temporada fue buena, busco que mi defensa siga igual. Me estoy preparando para hacer más y cuidar cualquier detalle”.













