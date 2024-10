Miguel Martínez está contento por su llamado a la selección mexicana de basketball

Mazatlán, Sin.- Con una carrera corta en baloncesto profesional, pero con muchos triunfos, el mazatleco Miguel Martínez estará cumpliendo uno de sus sueños, que es jugar por primera vez con la Selección Mexicana de Basketball.

Martínez se convertiría en el primer jugador nacido en Mazatlán en cumplir con esa meta, abriendo más el panorama para el deporte ráfaga y quiere estar en las eliminatorias del Centrobasket de la FIBA, para consumar todo el trabajo que ha venido haciendo desde que llegó a este deporte.

"Héctor ‘Nito’ Ibáñez fue quien me dio el voto de confianza para llegar a UPAEP, sin conocerme me abrió las puertas y estuve ahí de 2014 a 2020, ese fue el verdadero inicio de mi carrera. No tengo más que agradecer a Venados, a los equipos de Chihuahua, de LNBP y los equipos de Cibacopa que me han integrado a sus equipos", dijo el jugador, que se desempeña como ala pivote, dentro de la duela.

En la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) logró la medalla de oro de la Universiada Nacional en 2015, en la Liga Nacional de Basquetbol, se coronó con Abejas de León en 2022, así como en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, logrando este mismo año el campeonato con Rayos de Hermosillo.

Una sorpresa la convocatoria a la preselección

A Martínez Crespo lo tomó por sorpresa la noticia de ser incluido en la preselección nacional de básquetbol, pero siente que está en su mejor momento y tiene todo para salir a dejar el alma en la duela por México.

"Fue mi hermano Irving quien me avisó, mi primer pensamiento fue que el esfuerzo que realicé este año, porque sacrifique muchas cosas y me prepare como nunca, está dando sus frutos. Si me preguntan, estoy en mi mejor momento y soy su mejor opción, cada que entro a la cancha voy a impactar en el juego", expresó Miguel Martínez, quien se caracteriza por su disciplina y talento.

Además del sueño de representar y ganar con la playera de México, el basquetbolista "patasalada" quiere jugar en el extranjero, por lo que además de su gran desempeño este año, ser seleccionado sería un gran empuje para subir de nivel en su trayectoria profesional.