Miguel Martínez: El “Gigante” Mazatleco

Mazatlán, Sin.- Miguel Martínez, es un joven de 25 años de edad, que ha logrado de hacerse de un nombre dentro del baloncesto nacional, jugando para las dos mejores ligas del país, como Liga Nacional y Liga Estatal de Chihuahua, siendo un referente para los equipos en donde está.

Pero hace 10 años aproximadamente, Martínez, ni por la mente le pasaba estar botando un balón naranja de baloncesto, ni mucho menos, estar peleando al tú por tú con los mejores de México, cosa que con el deporte ráfaga ha logrado.

La historia de Miguel con el deporte comienza en la preparatoria, donde ya destacaba por su altura, de más de dos metros y fue eso que el profesor Hilario Cazares se fijará en él, para ya no soltarlo más.

“En el básquet comienzo ya grande, por ahí de primer de prepa, en la secu lo hacía con el profesor Óscar Flores, pero en el CBTis, comenzó todo, el profe Hilario Cázares, estuve que con él, fui su experimento, siempre me lo decía,”

“El Profesor Hilario fue el que me llevó a otro nivel de jugar basket, le saque varias canas verdes, pero me sacó del hoyo prácticamente”, expresó Miguel Martínez.

Todo ese esfuerzo que tuvo con el profesor Hilario, dio frutos, ya que por su altura y su estilo de juego llamó a la atención de varios ojeadores universitarios, siendo una puerta muy grande para el mazatleco.

El jugar Liga Nacional, fue un sueño para él. Foto: Cortesía | Miguel Martínez

“Gracias a este deporte, en tercero de prepa, fui a hacer un try out a UPAED, que también fue parte gracias a mi padrino, Héctor ‘Nito´ Ibáñez, sin conocerme y sin nada, el me pagó mi vuelo a Puebla, estoy eternamente agradecido con él”.

LA UNIVERSIDAD Y UNA LUCHA DE APRENDIZAJE

Miguel, estando en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, observó un nivel superior al que el traía, convirtiéndose rápidamente en una adaptación física y mental, para alcanzar un puesto con el equipo titular.

“El nivel a que me enfrente en la Universidad fue alto, te topas con gente igual de alta que yo, con mucho mayor musculatura, si en la prepa era un diez, tenía que esforzarme un mil, fue un mundo totalmente diferente”, relata.

Martínez, corrió con esa suerte de estar estar teniendo minutos, desde la etapa de Juvenil C, hasta el equipo grande. “UPAED estaba en proceso de reconstrucción en ese tiempo y corrí con suerte de que una de mi posición estaba disponible y siempre estuve ahí con el coach Javier, desde que yo era novato”.

Foto: Cortesía | Miguel Martínez

Esa etapa, pese a ser muy demandante, Miguel supo aprovechar la disciplina que se le exigía, desde cumplir académicamente, hacer trabajo de gimnasio y hacer un entrenamiento doble todo los días.

Al salir de la Universidad, tuvo la mala fortuna de que “estalló” la pandemia, mermando un poco sus aspiraciones al profesional, pese a tener ofertas, por lo que tuvo que esperar y mantenerse activo en las ligas locales.

LA ENSEÑANZA CON A SU HERMANO

Miguel tiene un hermano de nombre Irving, quien le ha seguido los pasos en el baloncesto, incluso hasta han compartido equipo, con Delfines de Mazatlán, hasta jugar en contra, que casi es siempre.

“Irving me ha seguido los pasos y he tratado de enseñarle las cosas que me tocaron afrontar cuando estaba en UPAED, como el dormir bien, dedicarle tiempo a la escuela y al entrenamiento, es una relación que tenemos muy buena”.

Ellos y porque el destino así lo quiso, fueron desarrollándose profesionalmente juntos, inclusive siendo parte de la historia del baloncesto en Mazatlán, en ser el quinto y sexto porteño en jugar Liga Nacional, donde llegaron el año pasado, Miguel jugando para Libertadores de Querétaro e Irving para Soles de Mexicali.

“Cuando llegamos a Liga Nacional, el primer juego fue en contra de mi hermano, cuando estaba con Soles y si no estamos juntos en un equipo, estamos siempre jugando como rivales en la cancha”, mencionó.

SU ETAPA PROFESIONAL

El llamado de Miguel Martínez al equipo de Libertadores de Querétaro, un equipo joven de Liga Nacional, fue sorpresivo, ya que lo agarró de vacaciones en Ciudad de México y tras recibir una llamada de su agente, lo firmaron.

“Estaba en CDMX con mi novia y me habló mi agente y me dijo que iba para Querétaro, vas para allá, la verdad yo estaba de vacaciones, iba una semana, no tenía nada de Basket, le pedí las cosas a mis papás y me quedé”.

“La experiencia que tuve, fue muy buena, porque me dirigió el entrenador de Selección Mexicana, la calidad que hay, como una esponja absorbiendo todo y no lo puedo definir mejor, porque fue perfecta”.

En este inicio del 2022, fue llamado para otro equipo nuevo, de nombre Vaqueros de Agua Prieta, que ha tenido una buena experiencia y se reencuentra, con ex compañeros de la Universidad, haciendo una buena comunión.

Dentro de sus planes, lo que sigue es jugar Cibacopa, para el equipo de Venados Basketball, y tratar de pelear por el campeonato en el mes de marzo que inicia el torneo.

EQUIPOS CON LOS QUE HA PARTICIPADO

LIGA NACIONAL

Libertadores de Querétaro

LIGA ESTATAL DE CHIHUAHUA

Vaqueros de Agua Prieta (Actualidad)

CIBAPAC

Delfines de Mazatlán













