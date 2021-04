Miguel Hernández salió con un amargo sabor de boca con la derrota

Mazatlán, Sin.- Para Miguel Hernández el partido de hoy ante Pachuca fue muy complicado, primero por las circunstancias que llegaban las Tuzas y luego por la expulsión tempranera de la defensora Michell Guerrero, que puso en desigualdad la balanza del juego.

A pesar de eso, Mazatlán pudo aguantar casi 80 minutos sin recibir gol, cosa que aplaudió el técnico de las moradas.

“Las circunstancias del juego se dieron así, el resultado no era el que queríamos y tuvimos que ajustar el partido, aunque hicimos cosas buenas, sentimos que podríamos ganar y tenemos que seguir mejorando”.

“La expulsión si condiciona tener una menos, luego también en el minuto que fue y aplaudir el esfuerzo en la fase defensiva, tuvimos pocas oportunidades, pero se podrían hacer y con el cierre del torneo, vamos a hacer lo mejor posible y vamos a descansar a las chicas y preparar el siguiente juego contra Tigres”, declaró Hernández.

Para el técnico porteño, sabe que los errores cometidos le costaron el partido, el cual ellas lucharon por obtener los tres puntos y llegar para el juego ante Tigres con menos presión y con el firme objetivo de seguir avanzando.

“A mí me hubiera gustado jugar con igualar de condiciones, pero son errores que cometimos nosotros y aunque tengas una más no significa que vas a ganar, pero no queda más que felicitar a Pachuca que se llevó los tres puntos”, señaló.

Mazatlán tendrá que jugarse todo en el Estadio Universitario, ante un equipo que es muy complicado de superar en casa, pero las porteñas saltarán al terreno de juego, sabiendo que aún tienen posibilidades matemáticas de avanzar

"Nosotros todavía contamos con una posibilidad y el grupo se tiene que reponer de no ganar hoy, aunque sabiendo que tenemos posibilidades, tenemos que hacer un buen juego en Monterrey, yo aplaudo el trabajo de mis jugadoras y ellas por segundo torneo consecutivo llegan con posibilidades matemáticas de avanzar y esperemos tener esa fortuna futbolera para imponernos allá", finalizó.













