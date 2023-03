México espera cerrar con triunfo la primera ronda ante Canadá

Motivados por dos victorias seguidas, una paliza a Estados Unidos de 11-5 y un apretado juego ante Gran Bretaña de 2-1, la Selección Mexicana de Béisbol espera despedir la primera ronda del Clásico Mundial, con un triunfo ante Canadá, en juego programado a las 12:00 horas, tiempo de Sinaloa.

México necesita sacar la victoria ante el país de la hoja de maple, con el fin de avanzar tranquilos a la siguiente ronda, aunque existe una posibilidad de un triple empate en caso de perder, pero el triunfo le asegura jugar la segunda ronda del Clásico Mundial.

También te puede interesar: Alexis Wilson le da la victoria a México ante Gran Bretaña

Será el turno de Urquidy

Para este juego, Benjamín Gil, apostará por el brazo derecho del nativo de Mazatlán, José Urquidy, quien en su juego de preparación ante los Guardianes de Cleveland, no tuvo una buena salida, incluso le conectaron dos cuadrangulares, por lo que tendrá que cuidarse en su comando de pítcheo.

Tanto como el equipo, Urquidy también está contagiado de ese envión anímico, para apretar en la lomita de los disparos y frenar a los canadienses, que vienen de ser apaleados 12-1 por Estados Unidos y de ganarle a Colombia 5-0 en el resultado de ayer.

“Será un juego muy interesante, físicamente estoy bien y contento por la oportunidad de lanzar en este Clásico Mundial, ellos tienen un lineup muy agresivo, tengo que tener cuidado con unos pítcheos y voy a hacer mi plan de trabajo, para atacarlos con mi fortaleza”, dijo José Urquidy en conferencia de prensa.

La novena azteca viene motivada por sus dos triunfos consecutivos. Foto: Cortesía | WBC

El mazatleco viene de ser campeón de Serie Mundial con los Astros de Houston y con expectativas altas para a la afición mexicana que se dará cita en el Chase Field, que quiere festejar otro triunfo azteca.

Canadá podría tener la baja de Freeman

Una de las estrellas canadienses Freddie Freeman, no estará para el juego contra México, debilitando un poco a la ofensiva canadiense, siendo buenas noticias para el mazatleco también, al no tener un toletero de alto poder, aunque el jugador de los Dodgers no atraviesa un buen momento, al batear de 10-2 en sus apariciones en Clásico Mundial.

Por su parte, Canadá enviará a Rob Zastryzny, un experimentado lanzador, que ha pasado por los Cachorros de Chicago, y ahora está con los Piratas de Pittsburgh, que espera hacerle frente a la novena mexicana.

¿Dónde ver el juego?

La transmisión comenzará a las 12 del día, por el canal de televisión abierta de Imagen Televisión.