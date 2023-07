Melisa Ramos tiene una deuda con Mazatlán Femenil

La jugadora Melisa Ramos regresó al Mazatlán Femenil para este Apertura 2023, luego de no estar seis meses con el equipo, del cual llegó desde el día que se creó y se volvió ese referente de gol en las primeras temporadas de las Cañoneras.

Ramos, sabe que este torneo será de revanchas, pues una lesión en su pie, la alejó un año del terreno de juego, pero ahora con la llegada de Miguel Razo al equipo, quien fue parte importante en su carrera, tendrá que saldar una deuda con ella misma y a la afición.

“Hay una estructura nueva, con muchos cambios y esto viene para bien, creo que este torneo podemos hacer las cosas, para pelear en la tabla de posiciones y estar en una liguilla”, expresó la jugadora para El Sol de Mazatlán.

“El que haya llegado Miguel Razo aquí es algo muy positivo, porque hemos visto aspectos muy técnicos que nos ayudan para crecer como equipo, además de la calidad de jugadoras que tenemos en plantel”, enfatizó.

Ramos es una jugadora más madura

Ya con un amplio recorrido en la Liga y al saber lo que es ser campeón, Ramos viene mentalizada a brillar de nuevo con Mazatlán, acoplándose al talento que trajo el equipo como el de Gaby Juárez, Silvana Flores, entre otras jugadoras.

“Me siento una persona más pensante, más consistente, dentro de mí voy a trabajar esa parte, para aportar con asistencias y goles, y manejar bien la parte defensiva, no me corresponde tanto, pero ser solidaria en esa cuestión”.

“En las primeras temporadas fui un referente y ahora quiero hacerlo como revancha, además de tener la responsabilidad y compromiso con la institución, siento los colores, y tengo mucho que dar e ir avanzando a como va la liga porque hay mucha competencia y venir a arropar a jugadoras que van llegando”.

Melisa quiere hacer de Mazatlán un equipo ganador

Al tener un plantel muy dinámico y agresivo, Mazatlán tendrá que aprovechar las virtudes que tiene, una de ellas es la velocidad, con Melisa Ramos, Magali Cuadrado y Cris Torres, jugadoras extranjeras que vienen a aportar a que las Cañoneras sean un equipo ganador.

“Somos un plantel muy pequeño, y eso nos abre las puertas a la competencia interna. Yo siempre pienso en grande y este torneo aspiramos a una liguilla”, agregó.