Me voy molesto por el resultado: Juan Carlos Mendoza

Mazatlán, Sin.- Con mucha molestia en su rostro y algo frustrado por el resultado del 2-1 ante Juárez, el técnico del Mazatlán Femenil, Juan Carlos Mendoza, espera levantar el equipo en las próximas jornadas, ya que este no es el inicio que se tenía en puerta para las moradas.

“Fue muy mal partido, nos faltó futbol, nos faltó cumplir con tareas que hicimos durante la semana, regalamos el primer tiempo, pero en realidad muy molesto por el resultado, que fue adverso”.

“Tenemos dos derrotas y está en casa, es más dolorosa, no nos queda más que trabajar. Voy a reunirme con el cuerpo técnico, creo que hay algunas jugadoras que no están rindiendo lo necesario y no debemos seguir regalando puntos, más que ahora tenemos una visita complicada ante Necaxa”, explicó.

Mendoza, sabe que el primer tiempo que jugaron sus chicas no fue el mejor, pero también advirtió que se vendrán cambios en su equipo titular, ya que no le ha gustado el desempeño de algunas, dentro del terreno de juego.

Mazatlán Femenil no ha sumado en este inicio del torneo. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil

“Me quedo con el segundo tiempo que cambió mucho la cara, si bien tuvimos control en la segunda parte, no fuimos concretos en las llegadas, fue de ímpetu y ganas, pero la verdad me preocupa y repito no debemos estar regalando puntos y este equipo no necesita estar en los últimos lugares”.

“Vamos a tener que hacer cambios en el once inicial, porque sabíamos que el jugar en casa es ir por todo y ellas lo sabían, uno de nuestros objetivos era defender a muerte nuestra casa y no fue así y tenemos que mejorar lo antes posible para sacar resultados positivos”.

Una de las cosas que también se le cuestionó al técnico, es si Mazatlán ya cerró sus fichajes, pese a tener 12 incorporaciones para este campeonato, y jugando sin alguna extranjera, ya que Connie Cáliz y Magaly Cuadrado, ya no están más en el equipo.

“El plantel ya está cerrado, tenemos un plantel de 25 jugadoras y tenemos que competir con los refuerzos que llegaron”, dijo Mendoza.