Me siento muy contento de regresar a Venados: Jesús Barraza

Mazatlán, Sin.- El lanzador derecho Jesús Barraza regresó a Venados de Mazatlán, luego de varias temporadas fuera con los Algodoneros de Guasave, donde tuvo varias campañas muy buenas, pero luego de dos años regresó al puerto que lo vio nacer.

“Muy contento de volver a casa, estuvo muy a gusto en Guasave, pero no es como estar en casa y me siento muy contento, yo siempre lo he dicho soy venado de corazón”, dijo a su regreso el lanzador.

Barraza estuvo con los rojos del puerto desde la temporada 2012-2013, hasta la temporada 2017-2018, donde fue la última que vistió, luego de pasar al equipo de expansión de los Algodoneros de Guasave.

“Ahora que regreso es un equipo muy renovado, tiene mucha juventud, y creo que vamos hacer un buen trabajo. La verdad me siento muy motivado para hacer el trabajo y es lindo estar de nuevo con nuestra gente”.

A Jesús le tocó estar con él equipo campeón de la temporada 2015-2016 y ahora espera que de la mano de un manager como Eddie Díaz, se pueda complementar el ansiado campeonato, el cual es muy esperado por toda la afición porteña.

SU TRABAJO EN VERANO

El lanzador tuvo una buena temporada con el Águila de Veracruz, siendo uno de los recurrentes en la rotación. Me gustó mi desempeño con el Águila, es un equipo que la verdad nadie daba nada y gracias a la entrega de mis compañeros, logramos pasar a playoff.









