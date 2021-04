Mazatlecos van por el pase a los Panamericanos

Mazatlán, Sin.- Con una determinación de llevarse las pruebas y con el firme objetivo de sumar puntos en los Panamericanos de Calí, Colombia, la pareja de ciclistas mazatlecos, Daniel Enciso y Alejandro Velarde compiten para dar ese salto que ellos buscan en la disciplina de ciclismo.

Tan solo en la primera prueba, el pedalista porteño, Daniel Enciso, se llevó la medalla de plata, en la categoría Juvenil C, volando por el velódromo Radamés Treviño, que se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento, en Monterrey.

Enciso se subió al podio en Monterrey. Foto: Cortesía | José Manuel García

Daniel, realizó una carrera muy fuerte, mientras que Velarde se colocó en la cuarta posición, ellos dos, son entrenador por José Manuel “Chepe” García, que sabe de la importancia que se están jugando en esta sumatoria de puntos.

“Estamos en el Campeonato Nacional de Pista en Velódromo y prácticamente el gane, estará casí dentro de los Juegos Panamericanos que será en Cali, ayer se corrió la prueba de puntos, donde Enciso se subió al podio y Velarde llegó en cuarto, ahorita estamos entre los mejores de México”.

“Tenemos cuatro pruebas donde se van sumando puntos y ya tuvimos la primera y vamos de líderes, todavía nos quedan varias pruebas, pero el objetivo ahí está”, declaró García Ponce entrenador de los ciclistas.

Aunque el objetivo siguen siendo los Panamericanos, el entrenador sabe que tiene como meta corta sacar un buen resultado, estarían compitiendo a los juegos nacionales, así que de lo que hagan en las pruebas, depende de su futuro en las competencias.

SU PREPARACIÓN

Aunque el 2020 fue un año terrible para todos, el deporte sufrió de eso, pero “Chepe” no soltó a sus muchachos para enfocarse y buscar los pases a los Juegos Nacionales y a los Panamericanos.

“Una de las cosas que tenemos que destacar, es que ellos (Enciso y Velarde), se encuentran en muy buena forma, no solo a nivel estatal, si no, ya tienen un nivel nacional y eso ha sido que durante la pandemia no dejamos el entrenamiento, no nos sentamos a descansar, porque sabíamos lo que se venía”.

"Hemos trabajado mucho con ellos principalmente en lo mental y cuidando mucho la alimentación y ellos mismos se han dado cuenta de eso y ahí están los resultados".

























