Mazatlecos sueñan con futbol de primera

Mazatlán, Sin.- Desde ya hace varios meses Mazatlán se catapultó a las “Grandes Ligas” del futbol mexicano, con la construcción del estadio. Este sigue en busca de un dueño y este fin de semana, Monarcas Morelia ha dado mucho de qué hablar, sonando para ser la nueva franquicia de la Liga MX, sacándolos de Morelia y trasladándose al puerto.

Además el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel enfatizó que para este último semestre del año, el puerto contará con un equipo de primera división profesional, eco que ha sacudido a toda la esfera futbolística del puerto.

En este medio, nos dimos la tarea de buscar a hombres que han estado ligados en el futbol, para que nos dieran las impresiones sobre este hecho, el cual podría ser histórico para el puerto, siendo la primera vez que se contaría con el futbol profesional.

Para Carlos “Camarón” Salcido, la llegada de un equipo al puerto, es beneficioso, pero esta consiente que se tiene que armar una estructura con jóvenes del puerto y del estado “esto sería una buena motivación para los jóvenes, no solo de Mazatlán si no de sus alrededores, todos ellos podrían formarse en las filiales del club”.

Cabe señalar que el desarrollo del puerto tiene que cambiar, pues la plaza que venga, no peleará por descenso, porque este ya se eliminó por cinco años. Si bien se tenía a Dorados en el Ascenso, el proyecto de Liga Mx pone a soñar a más de uno de tener una chanza en el equipo grande.

Los jóvenes van poder madurar, no vamos a tener esa presión del descenso y se pueden formar sin ningún problema, con Dorados nos vimos esa oportunidad, porque era un equipo que tenía que pelar por el ascenso y estando arriba, el no descender implica quitarle la chanza a algún joven.

Carlos "Camarón" Salcido

Por su parte Enrique Piña, entrenador de futbol femenil, declaró “Definitivamente sería un gran paso para Mazatlán desde diversas ópticas, obviamente lo deportivo se verá beneficiado, no solo por el espectáculo en sí de los partidos cada quince días, sino por toda la estructura que representa un equipo de Liga MX”

Se suman mínimamente las categorías sub 20, sub 17, sub 15, sub 13 en varonil, además se tendrá que contar con un equipo femenil para competir en esa rama y obviamente también se requerirá contar con una estructura de fuerzas básicas para las niñas.

Enrique Piña

Aunque Sinaloa es meramente de béisbol, ha dado grandes futbolistas a nivel nacional, la mayoría de ellos llegando a Selección Nacional. Con la llegada de este club se tomaría más en serio la formación de los jóvenes, además de implementar un plan para que la estructura deportiva del puerto no se quede atrás de lo podríamos presenciar.

Al llegar a una nueva sede sería importante para la institución generar identidad, contando con entrenadores de la localidad capacitados y con experiencia dentro del futbol profesional, eso obviamente generará crecimiento en todo el entorno futbolístico de la zona.

Enrique Piña

Piña agregó que también la rama femenil se verá beneficiada, siendo esta una catapulta para tener un equipo competitivo, “Tengo muy clara la calidad de la futbolista sinaloense y la mazatleca en particular, me ha tocado estar muchos años en esa rama y soy un convencido de que jugadoras que han pasado por procesos nuestros y que ahora están en liga MX en diversos equipos como: Cinthya Peraza, Rubí Soto, Rosa Aguiar, por mencionarte a algunas, les abrirá las puertas a muchas, que seguramente tendrían cabida en ese equipo de Liga MX.”





