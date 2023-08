Mazatlecos concluyen con 28 medallas en el Abierto Warrios de Para Atletismo

Mazatlán, Sin. -La selección mazatleca de Para Atletismo, destacó en el Abierto Warrios, que se disputó en la Ciudad de México, logrando posicionarse entre los mejores de todo el país, y abrirse paso para los Juegos Parapanamericanos.

Esta competencia les sirvió a muchos como fogueo, para los próximos eventos en puerta, pues a finales de este mes se realizarán las etapas municipales, de los Juegos Conade, y espera que Mazatlán tengan buenos logros y marcas.

Arrasaron con las medallas

Pese a la lluvia que cayó en la Ciudad de México, que retrasó las pruebas, los porteños no desentonaron y en la bala, Pedro Lizárraga Tirado de la categoría F32 Sub 17 logró su primera presa dorada, mientras que Dylán Flores Crespo, se subió a lo más alto del podio en la categoría F33 Sub 20.

Además de que sumaron tres platas fueron logradas en la misma prueba, una a cargo de Sigi Sergio Sánchez Cruz, de la categoría F40 Sub 20, otra por Antonio Ortega de la Open F35 y la tercera a cargo de Emmanuel Valle Moreno.

El torneo Warrios, les sirvió como fogueo para las próximas competencias. Foto: Cortesía | Deporte Adaptado Mazatlán

Gerardo Zataráin Páez, de la F38 Libre, se volvió a colgar la presea dorada, pero ahora en salto de longitud, logrando la marca de 4.88 metros, mientras que de la categoría T36 Libre, José Trinidad Serrano obtuvo el bronce, realizando un salto de 4.02 metros.

En lanzamiento de disco, Sergio Partida Beltrán, ganó el primer lugar, al igual que Antonio Ortega; por su lado Alondra Valdez Osuna, de la categoría de la F25 Libre, se posicionó en el segundo lugar; y el tercero corrió a cargo de Luana Domínguez Hernández, de la categoría F40 Sub 20.

Juan David Ramírez Crespo, de la categoría F32 Libre, en la prueba de lanzamiento de clava, obtuvo el oro, mientras que Pedro Lizárraga Tirado, sumó su segunda medalla de oro; y el bronce fue para José Pablo Osuna Quiñonez, de la categoría F32 Sub 17.

Los ganadores

-Rosa María Guerrero, F55:

Oro en lanzamiento de disco/ 25.37 metros

-Sergio Partida, F11 Sub 20:

Oro en impulso de bala/ 6.58 metros

Oro en lanzamiento de disco/ 21.30 metros

-Nahomi Ríos Cruz, T25 Sub 20:

Oro en 100 metros planos/14:83 segundos

Oro en 200 metros planos/ 29:57 segundos

-Ángel Leonardo Chavarría, T35 Sub 20:

Oro en 100 metros planos/15:24 segundos

Oro en 200 metros planos/31.50 segundos

-Gerardo Zataráin, T38 Libre:

Oro en 100 metros planos/12:77 segundos

Oro en salto de longitud/4.88 metros

-Manuel González, T37 Sub 20:

Oro en 100 metros planos/15:37 segundos

Plata en 200 metros planos/34.71 segundos

- Emmanuel Valle Moreno, F55 Sub 17

Oro en lanzamiento de jabalina/12.85 metros

Plata en impulso de bala/6.57 metros

-Antonio Ortega, F25 Libre:

Oro en lanzamiento de disco/30.25 metros

Plata en impulso de bala/9.16 metros

-Sigi Sergio Sánchez, F40 Sub 20:

Plata en lanzamiento de jabalina /24.71 metros

Plata en impulso de bala/6.69 metros

-Luana Domínguez Hernández, F40 Sub 20

Plata en impulso de bala/ 4.93 metros

Bronce en lanzamiento de disco/ 14.19 metros

-José Trinidad Serrano, T36 Libre:

Plata en 100 metros planos/14:34 segundos

Bronce en salto de longitud/4.02 metros

-Vidathzy Inclán Silva, F51 Sub 20:

Oro en lanzamiento de clava/8.70 metros

-Yenifer Rodríguez Vizcarra, F32 Libre:

Bronce en lanzamiento de clava/14.62 metros

-Dylan Flores Crespo/F33 Sub 20:

Oro en impulso de bala/3.24 metros

-Alondra Valdez Osuna, F25 Libre:

Plata en lanzamientos de disco/16.61 metros

-Juan David Ramírez, F32 Libre:

Oro en lanzamiento de clava/20.44 metros

-José Pablo Osuna Quiñonez, F32 Sub 17

Bronce en lanzamiento de clava/4.96 metros

-Alexis Morales, F20 Libre:

Bronce en 200 metros planos/26.74 segundos