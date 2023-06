Mazatleco Hiroto Yoshi consigue medalla de oro 30 para Sinaloa

El mazatleco Hiroto Yoshi Mazukami se sacó la espina y en grande al conseguir la medalla de oro número 30 para a delegación de Sinaloa en karate do de los juegos Nacionales Conade 2023, que se celebran en Villahermosa, Tabasco.

Este año vino a cobrar venganza y vaya de qué manera lo hizo este muchacho, luego de que en 2022 se quedó en el camino en el Regional y ahora se coronó en kumite, en la categoría juvenil superior varonil 60 kilogramos.

El camino lo inició este atleta venciendo en su primer combate al representante de Oaxaca, por marcador de 8-1, posteriormente superó al de Nuevo León y por el pase a la gran final superó 11-1 a Sonora.

En la batalla final por la medalla de oro, el sinaloense comenzó perdiendo la pelea, pero poco a poco se recuperó, sumando puntos que comenzaron a tomar ventaja, y con una patada a la cabeza, le dio la puntuación definitiva de 7-3 y la medalla de oro.

"Una pelea bastante dura, me siento contento por el resultado, veníamos buscando esa medalla, después de no haber podido clasificar el año pasado, este año entrenamos mucho más y se logró el resultado, y vamos a buscar la medalla el próximo año también", expresó el sinaloense al finalizar la pelea.

"Contento de aportar una medalla para mi estado por todo el apoyo que me han dado, agradecido con el Instituto y desearle todo el éxito a las demás delegaciones que siguen compitiendo. Le dedico esta medalla a todas las personas que me han apoyado, desde mi entrenador, mis padres, mi familia, mi novia, todas las personas que me apoyan todos los días para poder sacar mi mejor versión de mí y haber logrado este resultado", expresó.

Emiliano Jacobo Miranda también logró subirse al podio, al quedarse con la medalla de bronce en Kumite menos de 67 en la categoría Juvenil Superior Varonil

Jacobo Miranda, en su primer combate, superó 9-3 al representante de Oaxaca, pero perdió ante Jalisco en su siguiente encuentro, pero este logró avanzar a la Final, permitiéndole a Emiliano disputar y posteriormente colgarse el bronce.

Con este resultado, Sinaloa llegó a 96 medallas en total, con 30 doradas, 29 de plata y 37 bronces.