Mazatlán Sub 20 no afloja en la cima

Mazatlán, Sin.- Esta mañana en el Centro Deportivo Benito Juárez, el equipo de Mazatlán FC Salió muy bravo para ganarle a Chivas 2-1 y de paso ser el segundo lugar de la tabla general del campeonato Sub 20. El encuentro fue valido por la jornada 10.

En el primer tiempo hubo muchas emociones, ya que ambos equipos buscaron el gol, pero tuvieron que pasar 42 minutos de tiempo corrido para que Ricardo Marín desembocara el balón dentro de las redes, para poner el 1-0.

Deportes Panorama complicado para Mazatlán FC

Para la segunda mitad, Chivas salió dolido y buscaron el empate, pero los cañoneros sacaron la garra y al 60’ anotaron el 2-0 por conducto de Axel Silva, que sorprendió al arquero Miguel Jiménez, que solo vio como incrustó en su arco.

Al 74’ Gael García estuvo cerca de anotar de cabeza, pero el porteño de Mazatlán Gerardo Magaña, atajó bien el balón y evitó el gol. Para el 79’ Chivas falló un penal y se le negaba el gol a los del rebaño.

No sería hasta 81’ cuando Irving Márquez descontó para Chivas, con un disparo cruzado, que el arquero Magaña no pudo parar y fue así como el rebaño descontó, pero no le alcanzó para empatar.

Con la victoria Mazatlán llegó a 18 puntos, mientras que Chivas sigue hundido en el fondo de la tabla con solo seis puntos, solo por arriba del Atlético de San Luis.

Mazatlán FC fue superior a Chivas. Foto: Cortesía | Club Chivas

PRÓXIMA JORNADA

Mazatlán viajará a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para enfrentar a Tigres, mientras que el rebaño recibirá al América en Valle Verde.

















