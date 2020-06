Mazatlán será una plaza complicada: Mario Ruiz

Mazatlán, Sin.- Mazatlán FC tiene los objetivos muy claros y sin duda, el primero que se tiene que quitar de la lista es el arraigo del equipo con la gente, manteniendo la continuidad del plantel con el que cuenta el equipo porteño.

“Queremos que la gente se identifique con los jugadores y equipo, como lo haremos, primero con el compromiso y entrega de ellos y después con la continuidad de un plantel que tiene ya bastante tiempo juntos” dijo el directivo en entrevista para la página de la Liga MX

Ruiz declaró que Palencia era el indicado para estar al frente de este proyecto y no dudaron en traerlo a Mazatlán, luego de la salida de Pablo Guede. “Con Paco, tuvimos un clic desde el primer acercamiento y eso te da la seguridad y confianza que este equipo necesita”

Las fuerzas básicas serán lo primordial para el equipo. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Además el directivo, fue claro y concreto, al buscar un estilo vistoso en el equipo y hacer un buen papel para ser de los protagonistas del torneo estando dentro de los primeros lugares de la tabla, para hacer cosas grandes.

LAS FUERZAS BASÍCAS

El ex jugador de Tigres y Morelia, dijo que una de las bases principales para Mazatlán será su cantera, para aprovechar todo el material futbolístico que el estado pueda darles y dejar buenos frutos en primera división.

Tenemos como meta proveer a jugadores a primera división con la cantera, tenemos la sufriente gente capaz de hacerlo, empezando por un scouting y trabajar de lleno las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Mario Ruiz





