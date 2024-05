Mazatlán produce talento: Melany Felix está en la mira de la Liga MX femenil

El futbol es un deporte que sigue rompiendo barreras y en México el balompié femenil ha estado creciendo a pasos agigantados, tanto que las categorías inferiores están volteando al talento, y en particular en mazatleco, con la joven Melany Anahí Félix Marchena, que está en órbita del Pachuca.

La jugadora, prácticamente ya pateaba el balón desde la panza, pues es hija de unos referentes del futbol local, Jesús “Tíli” Félix, quien también ha sido su pilar y su mayor inspiración para desarrollarse como futbolista, al igual que su señora madre.

Melany siempre soñó desde sus primeros años de vida el estar jugando en una cancha, rogándole a su papá para que la llevara a alguna academia de futbol, para poder desarrollarse, con el fin de seguir sus pasos.

“Yo inicié desde los cuatro años a jugar, pero mi papá no quería que me dedicara a esto porque tenía una mala experiencia con mi hermana mayor y él dijo que iba a gastar tiempo y dinero, pero yo le insistí mucho, hasta que me llevó a la cancha”, recuerda

Félix, comenzó a jugar con niños, pues aún el futbol femenil no estaba tan desarrollado, como lo está haciendo ahora, pasando por varias academias, que la hicieron crecer a nivel futbolístico, hasta ser la mediocampista ofensiva que es.

“Ahí me daban golpes y todo, pero no lloraba y mi papá vio que podía soportar los entrenamientos, y me quedé entrenando con Pachuca, luego me fui a Huracanes con el profesor Erik Chávez, luego por Toros Mazatlán con el profe Beto Hernández y otra vez estoy en la academia de Tuzos”, expresó.

La porteña, también está agradecida con sus padres por todo el apoyo que le han dado, ya que también le han pedido que pueda cumplir con el rol de estudiante, debido a que aún estar cursando el primer año de secundaria.

“Mis papás siempre me han apoyado, que lo que me haga feliz que le siga, pero que no le afloje al estudio, y ellos no me exigen de ser de diez, pero si quiero seguir jugando tengo que cumplir en la escuela”.

“Ha sido excelente el apoyo que he tenido de ellos, porque me han tocado casos de algunos compañeros que les es difícil tener ese sustento, pero soy afortunada por lo tengo”, comentó la jugadora.

Messi y Charlyn Corral sus más grandes ídolos

Melany tiene dos ídolos dentro del futbol profesional, el caso de Lio Messi y la delantera mexicana Charlyn Corral, que igual que la mazatleca comenzó a jugar futbol desde muy pequeña y quiere cumplir ese sueño, ahora que Tuzas pretende hacerse de sus servicios, para desarrollarla aún más en un proyecto a futuro, que se está cocinando en la Liga MX Femenil.

Foto: Cortesía / Melany Félix

“Desde más pequeña siempre seguí mucho a Messi, me gustaba como jugaba y es mi ídolo y por eso lucho por mi sueño, yo se que no voy a hacer como él, pero quiero llevar poco a poco mi proceso, y quiero ayudar a mi familia por economía, y la razón principal, porque me gusta”.

A Sinaloa ya le ha tocado representarlo

La porteña ha estado en varios procesos de Juegos Nacionales Conade y pese a tener 12 años, ya sabe lo que es ganar medalla en este deporte, que le está dando mucho a su corta edad, además de que ella misma se ha dado cuenta del talento que hay y el crecimiento del futbol femenil.

“Me ha tocado representar a Sinaloa en los Juegos Nacionales Conade, también he representado a Culiacán y en el 2022 me tocó ser campeona estatal, también el crecimiento que está teniendo el futbol femenil es muy grande, el que ya se volteé a ver a estas categorías es muy importante, no se sabe el talento que puedes encontrar con las categorías menores”.

Ya probó las mieles de conocer la estructura de Pachuca

A principios de mayo, gracias a María Dimayuga y la Tamara Romero, quien ahora es reclutadora de Tuzas, la mazatleca pudo conocer la estructura de las Tuzas, donde se espera que pueda estar integrándose a las filas de las fuerzas básicas para este semestre, además de conocer de lleno a una de sus idolas, Charlyn Corral.

