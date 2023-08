Mazatlán Femenil sigue en una tremenda crisis dentro de la Liga MX Femenil

El Mazatlán Femenil sigue sumido en una gran crisis de la cual no han podido salir, y la derrota del pasado jueves ante las Centellas de 2-0 le colocó otro clavo al ataúd del equipo, del cual no ha podido sumar de tres puntos en su propio estadio.

La última victoria de las Cañoneras en el Kraken, fue en ya lejano 24 de octubre en la fecha 17 del Apertura 2022, cuando vencieron a Pachuca por marcador de 3-1, de ahí en adelante, acumulan 13 juegos sin conocer el triunfo en casa.

También puedes leer. María Montaño dejó la portería para meter goles

Mazatlán ha hecho que el Kraken sea una aduana fácil, pues de los ocho partidos que disputaron en casa, solo le pudieron sacar un punto a Santos Laguna, y los demás fueron derrotas, algunas hasta por marcadores escandalosos, como el de Chivas y Pumas, que le hicieron seis goles.

En lo que va del presente torneo, con otro equipo renovado, y técnico nuevo, las cosas no han cambiado, pues son el último lugar del campeonato, con seis derrotas, de las cuales cuatro fueron en casa, ante rivales como Cruz Azul, Toluca, León y la más reciente, Necaxa.

Las Moradas tendrán que trabajar para revertir el resultado negativo. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil



Los números no mienten

Las Cañoneras, quienes solos ganaron un partido el semestre pasado, han disputado 23 partidos, acumulando los seis de este torneo, y han disputado 69 puntos, de los cuales solo han podido recuperar cuatro, provocando ser el peor equipo de la Liga MX Femenil.

Esa presión de no sumar, ha llegado a ya a Miguel Razo, quien no ha podido cambiarle la cara al equipo, y además de estar limitado al no tener un plantel basto, con el que puedan ayudarle a sus jugadoras.

“Esto duele mucho, si hacemos un análisis frio, son pocas las cosas rescatables. Y es complicado porque venimos arrastrando una seguidilla de partidos que no se gana, porque hoy la Liga ha crecido mucho, pero más allá de la historia tenemos que afrontar lo que vivimos hoy en día”, expresó Miguel Razo en la conferencia de prensa ante Necaxa.

Datos