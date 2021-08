Mazatlán Femenil irá por sus primeros puntos del torneo ante Pachuca

Dolidas y con mucho orgullo, esta tarde Mazatlán Femenil tratará de sumar sus primeros puntos del torneo y salir de esa mala racha en la que están metidas ante Pachuca, un rival que no será nada fácil de vencer, pero las moradas tendrán que aprovechar su localía.

El duelo está programado que arranque a las 19:00 horas tiempo del pacífico, por lo que a esa hora está pronostica mucha humedad, la cual las dirigidas por Miguel Hernández tendrán que aprovechar y salir abantes.

Deportes Mazatlán Femenil no contará con Paloma Velázquez

Si bien es cierto, que el accionar ofensivo de las porteñas no ha despertado, las Moradas tendrán que hacerle frente a unas Tuzas, que han sido muy irregulares y hasta de entrenador cambiaron, por lo que de nueva cuenta están en ese proceso de readaptación.

Las Cañoneras no tendrán en la delantera a Paloma Velázquez, quien sufre de un esguince y estará fuera al menos dos semanas, por lo que en la parte ofensiva buscarán de tener una variante ante la baja de la delantera veracruzana.

Miguel Hernández, prácticamente se estaría jugando su puesto en la dirección técnica, pues de no ganar estaría complicando mucho su acceso a la Liguilla, meta que en el año de existencia no han logrado. La Femenil suma cinco derrotas en este torneo y no han ganado, mucho menos hecho gol, siendo la peor ofensiva del campeonato.

TUZAS MOTIVADAS

El cuadro hidalguense tampoco ha tenido un buen arranque, pese a tener a Charlyn Corral en la delantera. El equipo cesó a la directora técnica Toña Is y puso en el banquillo a Jaime Correa, el “Alacrán”.

Anotar es la encomienda para este partido. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil

Las Tuzas solo tienen un partido ganado, que fue ante las Centellas y han empatado en dos ocasiones, teniendo solo cinco puntos y vienen de perder su último partido ante América, pese a estar bien reforzadas.

En el puerto tratarán de faltarle el respeto al rival, y llevarse los tres puntos a la ciudad de los pases, para escalar posiciones en la tabla general.

















