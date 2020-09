Mazatlán FC y Palencia necesitan un triunfo

Mazatlán, Sin.- De nueva cuenta para Mazatlán FC y para Juan Francisco Palencia, no hay mañana, esto se debe a que el equipo bucanero no llega de la mejor forma a la jornada 9 del Guard1anes 2020, acumula cinco juegos sin ganar y el puesto de Palencia comenzaría peligrar, y hoy enfrentan a los Xolos de Tijuana.

Los cañoneros llegan con la necesidad inevitable de triunfo a como dé lugar, pues una derrota los mantendría en los últimos lugares del torneo, donde ya están desde hace varias jornadas y en casa no saben lo que es ganar desde la jornada 3, cuando derrotaron a Toluca 2-1.

La derrota ante América la jornada pasada, evidenció el mal momento que ha sufrido los hombres de Palencia, a pesar de tener el balón el resto del encuentro, teniendo un 62% de posesión, los bucaneros no tienen profundidad ni llegada de gol, rescatando el tanto que anotó Camilo Sanvezzo.

Desde hace rato la pólvora del equipo se apagó, rescatando esos tres goles que le hizo a Pachuca, pero en los últimos tres encuentros solo han podido sumar un punto, dejándolos muy mal parados por el camino a la clasificación.

DUELO ESPECIAL

Este partido tiene un sazón especial, pues tras la renuncia de Pablo Guede con Monarcas Morelia, hoy Mazatlán FC, sería la primera vez que enfrentará a sus ex dirigidos, los cuales sabría jugarles muy bien a pesar de no tener el mismo planteamiento que el que tenían con el ex entrenador.

Guede no ha tenido un mal arranque con los Xolos, teniendo victorias importantes, al ganarle 2-1 a Rayados de Monterrey en su casa, pero el equipo fronterizo no le ha ido bien de visita, acumulando cuatro derrotas de gira, teniendo dos caídas muy escandalosas contras Pumas y América de 3-0.

CAMBIOS EN EL EQUIPO PORTEÑO

Los sinaloenses deberán estar atentos del juego de Fabián Castillo, quien ha logrado destacar por los fronterizos y fue piezas clave para el triunfo ante Rayados, al marcar doblete.

Sin duda, Juan Francisco Palencia, puede hacer varios cambios en la alineación para el juego de mañana con respecto al partido ante América en el Azteca. Gonzalo Jara podría regresar al once titular, por su parte, Jorge "Mago" Valdivia, jugaría un poco más en este partido, pues el encuentro anterior ante América participó menos de 20 minutos.

ASÍ LLEGAN EN LA TABLA

Con seis puntos y ubicados en la posición 17 de la tabla general, el equipo Morado necesita urgentemente de la victoria y salir de la mala racha. Por otro lado, el cuadro de la Frontera Norte, suma 10 puntos y se encuentra en el peldaño 12 de la general.

POSIBLES 11 PARA HOY

Mazatlán FC:

Miguel Fraga

Jorge Padilla

Gonzalo Jara

Nicolás Díaz

Efraín Velarde

Aldo Rocha

Rodrigo Millar

Luis Ángel Mendoza

Martín Rodríguez

César Huerta

Fernando Aristeguieta

Xolos:

Jonathan Orozco

Víctor Guzmán

Jordan Silva

Jorge Aguilar

Jaime Gómez

Mauro Lainez

Christian Rivera

Édgar López

Jordi Cortizo

Fabián Castillo

Bryan Angulo

























