Mazatlán FC perdonó a Toluca y se complica su clasificación

Mazatlán, Sin.- Mazatlán FC se complica su pase al repechaje, al empatar 1-1 en la jornada 15, ante los Diablos Rojos del Toluca, que de milagro no salieron goleados, ante su mala defensa y también por el infortunio ofensivo de los porteños.

Con el empate, Mazatlán llegó a 16 unidades, colocándose en la posición 14 y tendrá que cerrar perfectamente ante Necaxa y Santos para poder avanzar, mientras que Toluca se quedó en el sexto lugar e hila siete juegos sin sumar de tres.

Las Acciones

El juego comenzó con muchos errores en los pases por ambos equipos, que salieron con intensidad con el fin de abrir el marcador temprano, con algunas jugadas peligrosas que por poco terminaban en autogol.

Mazatlán FC, buscó el error de la visita, pero en un tiro de esquina, hubo una serie de rebotes, que le cayó a Bryan Colula de frente y de parte interna venciera a Volpi, para hacer el 1-0 para los morados al minuto 23’.

Nicolás Benedetti se animó a pegarle con potencia a las afueras del área del Toluca, con un amague, haciendo volar a Volpi, que mandó a tiro de esquina, pero la visita defendió muy mal y con una serie de rebote Sansores había marcado, pero el gol fue anulado por fuera de lugar, al 32’.

En el segundo tiempo, los morados estuvieron cerca de volver a colocar el balón dentro de las redes, aprovechando la mala defensiva toluqueña, pero al 48’, Tiago Volpi sacó un estierco que iba directo a su portería.

Toluca empató con la ley del ex, cuando Camilo Sanvezzo apareció en un tiro de esquina, para cabecear y mandar a guardar el estierco en la red de Ricardo Gutiérrez al 54’, pero fue el mismo arquero que anteriormente había sacado un cañonazo de Leo Fernández, que provocó ese córner del tanto.

Toluca no salió goleado de milagro. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Gonzalo Sosa se quedó muy cerca de marcar un golazo de tijera, que estrelló en el segundo poste de Volpi, que se quedó parado tras ese disparo que sorprendió a toda la defensa choricera.

De nueva cuenta a balón parado, Mazatlán perdonó el segundo tanto, al no poder marcar la defensa de Toluca a Miguel Sansores, dejando solo en el segundo poste, pero la dirección no fue la correcta picando mucho el esférico, estrellándose en el poste y no pudo anotar al 73’.

Eduard Bello tuvo una clara frente al arco de Volpi al 87’ y perdonó a la visita, con un disparo horrible, que no le pudo dar dirección de gol, ahogando en el grito a los aficionados que deseaban ese tanto que le pudo dar el triunfo

La afición no pudo creer, la que se perdió Colmán, en un balón que le quedó en un rebote, frente al arco, con todo el margen de anotar, pero el paraguayo echó el cuerpo para atrás, mandando a volar ese tiro, al 90+2’.

Próximos partidos

Mazatlán jugará la jornada 16 en plena fecha FIFA y el próximo viernes enfrentará a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes.

Alineaciones

Mazatlán FC: 33.-Ricardo Gutiérrez, 3.-Néstor Vidrio (C), (18.-Enrique Cedillo 88’), 5.-Carlos Vargas, 14.-Oswaldo Alanís, 15.-Bryan Colula, 6.-Roberto Meráz, (16.-Emilio Sánchez 85’), 35.-Jefferson Intriago, 7.-Yoel Bárcenas, (8.-Josué Colmán), 9.-Gonzalo Sosa, (21.-Eduard Bello 74’), 10.-Nicolás Benedetti, (23.-Brian Rubio 85’), 25.-Miguel Sansores.

Toluca: 1.-Tiago Volpi, 4.-Valber Huerta, 21.-Brayan Angulo, 26.-Andrés Mosquera, 5.-Carlos Guzmán, (24.-Óscar Ortega 45’), 10.-Leo Fernández, 11.-Daniel Álvarez, (32.-Carlos González 70’) (20.-Jorge Rodríguez 70’), 15.-Jordan Sierra, (7.-Camilo Sanvezzo 45’), 16.-Jean Meneses, (190.-Isaís Violante 90+4’) 18.-Fernando Navarro, (27.-Alan Rodríguez 90+5´), 23.-Claudio Baeza (C).