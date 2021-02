Mazatlán FC obligado a sacar los tres puntos en casa

Mazatlán, Sin.- Con el apoyo de su público y heridos de muerte, este viernes en punto de las 20:30 horas, se jugará la jornada ocho del campeona y Mazatlán FC saldrá en búsqueda de los tres puntos, frente a unos Gallos del Querétaro que vienen de empatar ante Puebla, en la jornada siete.

Tanto Cañoneros, como Gallos están peleando por no quedar en los últimos lugares del cociente, donde ya Mazatlán se ha metido al perder tres partidos de forma consecutiva y con ocho goles en contra y uno a favor en tres compromisos que han tenido.

Deportes Tomás Boy ha tenido resultados negativos con los cañoneros

Aunque Querétaro navega “tranquilo” por estar en el lugar 12 del cociente, una seguidilla de malos resultados los pondría en los últimos lugares, así como le esta pasando a Mazatlán, que no ve por donde pueda levantar.

Néstor Vidrio, defensor cañonero, se siente presionado por que el equipo ha dejado todo en la cancha, pero los resultados no han dado, el ejemplo más contundente es contra Juárez la jornada pasada.

“Siempre va existir presión cunado los resultados no se dan, dentro del grupo hay frustración por no tener esos puntos y es normal, porque el equipo trabaja y quiere salir adelante, pero el equipo ha generado jugadas de gol y no entran, hoy tenemos como clave alejarnos del descenso”, mencionó el ganador del olímpico en Londres 2012.

Para la buena fortuna de Mazatlán si ganan y Juárez pierde ante Santos o empata, superaría de nueva cuenta a Bravos, que hasta el momento está en el lugar 15, salvado de la multa de los 50 MDP que pagaría el cuadro morado si terminaría hoy el torneo.

“Hoy si se terminará el torneo el equipo tenía que pagar esa multa, hoy tenemos dos luchas, el descenso, pero si vamos sumando te quitas el problema del descenso, tenemos que ser muy prácticos a la hora de defender, el equipo corre se desgata, sacrifica, pero hoy el equipo está comprometido y el empuje tiene que ser en casa con nuestra gente”, enfatizó Vidrio en la conferencia de prensa semanal.

Puedes leer: Hoy tenemos dos luchas, el descenso y la clasificación: Néstor Vidrio

Los de Querétaro no le harán un juego fácil a los del puerto. Foto: Cortesía │ Mazatlán FC

COMO LLEGA EL RIVAL

Los Cañoneros tienen que cuidarse Ángel Sepúlveda que en el torneo lleva cuatro goles y es el jugador más peligroso de los Queretanos, que con la llegada de Toño Valencia al equipo le ha dado más dinamismo al equipo dirigido por Héctor “Pity” Altamirano.

A pesar de caer ante el América y empatar con Puebla de último minuto, Gallos tiende a ser un rival complicado y marcha en el lugar nueva con 10 puntos.

POSIBLES ALINEACIÓNES

Mazatlán FC

N. Vikonis

I. Jiménez

N. Vidrio

Nico Díaz

C. Vargas

M. Osuna

G. Augusto

L. Mendoza

G. Sandoval

Camilo

Aristeguieta

DT. T. Boy

Querétaro

Gil Alcalá

O. Mendoza

Magallanes

J. Doldán

E. Vera

K. Escamilla

F. Madrigal

A. Valencia

Sepúlveda

K. Ramírez

F. da Costa

DT H. Altamirano









Lee más aquí ⬇

Deportes Mazatlán Femenil obligado a mejorar

Deportes Juárez FC salen bravos y congelan a Mazatlán