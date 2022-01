Mazatlán FC listo para la nueva temporada

Mazatlán, Sin.- Varias semanas han pasado para qué la Liga MX regresará al puerto y este 9 de enero volverá a rodar el balón, cuando debute el Mazatlán FC en tierras tapatías ante Chivas en la jornada 1 del campeonato.

Mazatlán tiene el mismo objetivo de la temporada pasada, el cual será llegar a la pre-liguilla, un lugar donde se le ha negado estar y que su técnico Beñat San José se ha puesto ese reto y meterse entre los 12 mejores.

Durante la pretemporada, los Cañoneros han tenido dificultades, lidiando con lesiones y con algunos partidos suspendidos de pretemporada.

“Nuestro proceso de trabajo ha sido muy intenso, nuestra pretemporada ha sido un tanto compleja, ya que somos un equipo que estamos en proceso de mejora, por ahí seis jugadores vinieron otros más han venido, pero hace que nuestro proceso no termine”.

“Obviamente, no somos un equipo que no tenemos una base, tenemos que fichar más jugadores para que mejore el grupo. Pero ante eso estamos en el mejor ritmo para enfrentar a las Chivas el próximo domingo, no contamos con todo el plantel, por algunas lesiones”, explicó el técnico español.

Mazatlán hila tres campañas sin jugar al menos el repechaje, que sería un sueño para los aficionados del puerto, observar a su equipo pelear por el título de la Clausura.

“En lo deportivo, vamos a mejorar lo del año pasado y mejorar es estar en la pre-liguilla y eso llevaría a zafarnos de la multa. Sin duda trabajamos para mejor, tengo la fe que con paciencia lo vamos a conseguir, tengo certeza de mejorar lo hecho anteriormente”.

LOS REFUERZOS Y EL PLANTEL

A Mazatlán llegaron seis hombres que buscarán marcar la diferencia, sobre todo los extranjeros, que vienen a suplir la salida del goleador Sanvezzo, de Gio Augusto y Michael Rangel, que fue doloroso para la afición y el mismo equipo.

Por eso con Jefferson Intriago, Gonzalo Sosa, Eduard Bello y Nicolás Benedetti, el equipo espera sumar todos los puntos posibles y de paso librarse de la quema de la multa, lugar que siguen peleando hasta el momento.

“En caso de los refuerzos, considero que es muy positivo, considero que vamos a mejorar mucho, pero sabemos que necesitan adaptarse, si bien el club y los compañeros viven su proceso y es lo que veremos en los primeros partidos, pero, por otro lado, hemos visto unos chicos jóvenes y vamos a componer un equipo evolucionado”.

“Quedo contento con los refuerzos, sabemos que Mazatlán es un Club que va a ir de poco a poco, tenemos una buena plantilla, bastante han salido y otros han llegado y se nota el trabajo que tenemos juntos, es algo que veo semana a semana y creo que fichamos de forma muy detalla, incluso que la afición se va a ilusionar con los nuevos jugadores”, dijo el entrenador









