Mazatlán FC empató ante Tapatío en su segundo juego de la pretemporada

Guadalajara, Jal.- El Mazatlán FC jugó su segundo encuentro de la pretemporada, al empatar 1-1 ante Tapatío en un duelo que se llevó a cabo en las instalaciones de Verde Valle, donde la mayoría de los jóvenes del equipo tuvieron minutos, con el objetivo de quedar en el primer equipo.

Mazatlán, quien tiene toda la semana entrenando en la Perla Tapatía, sostendrá otro juego este sábado, ante los Rojinegros del Altas, en la Madriguera, para despedir el 2023 y volver al puerto, a concluir la pretemporada.

Ramiro Arciga, Camacho, hasta el mismo Said Godinez Jr, han visto minutos con el equipo del puerto, quien tiene claro que el clausura 2024 será importante para el tema de la multa, del cual no han podido salir, pese a jugar PlayIn el campeonato pasado.

Canterano de Rayados llegaría al puerto

Según con información del periodista César Luis Merlo, el defensor de 23 años Luis Gustavo Sánchez, sería uno de los nuevos fichajes del Mazatlán, tras no entrar en planes de Tuzos, equipo con el que también estuvo de préstamo.

Sánchez es canterano de Rayados de Monterrey y llegaría a Mazatlán, tras la salida de Néstor Vidrio y la baja de Lucas Merolla, con el fin de reforzar la zaga defensiva de los morados.

Luis Gustavo, apenas jugó un encuentro con el primer equipo, y ocho con la Sub-23 de Pachuca, apenas tenido oportunidad de mostrarse en primera división.

De concretarse el pase a Mazatlán, y de subir algunos canteranos al primero equipo, Mazatlán tendrá que enfocarse en la zaga ofensiva.