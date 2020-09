Mazatlán FC continúa en los últimos lugares de la tabla general

Mazatlán, Sin.- Luego del igualar 1-1 en el Jalisco ante los rojinegros del Atlas, el equipo de Mazatlán FC, no ha podido abandonar los últimos lugares de la tabla general, estando a solo un paso de zona de repechaje.

Para el veterano defensor Efraín Velarde, considera que los puntos que rescataron en esta doble jornada son primordiales, pero piensa que el equipo pudo haber hecho más.

“Lo importante es seguir sumando, a pesar de que no conseguimos la victoria creo que el equipo sigue creciendo, creo que merecimos un poco más pero seguiremos trabajando, buscando esa identidad que nos está identificando partido tras partido y para valer este punto creo que es importante sumar el siguiente encuentro en casa”.

El ‘Chispa’ confía en poder seguir sumando puntos y así mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación.

“Semana de doble jornada donde buscábamos la mayor cantidad de puntos, lamentablemente no se pudo pero el equipo encuentra mayor fuerza, mayor confianza a partir del buen funcionamiento y algunos buenos resultados, creo que es la línea de trabajo y seguir por ese camino para conseguir los puntos que tanto necesitamos para que nos pongan en la pelea por la liguilla”.

Velarde ya es uno de los hombres recurrentes de Paco en el 11 de Mazatlán FC. Y se está afianzando cada vez más en la lateral, esto por el buen momento que pasa el veterano, asegurando que seguirá trabajando para seguir recibiendo minutos.

"Ya tengo más minutos de juego, me siento muy bien, he venido de menos a más, con buen nivel futbolístico y tratar de sumar mi granito de arena para el bien del equipo. Seguiremos compitiendo de la mejor manera para seguir en la confianza de Paco. y estar en el once, él toma las decisiones al final del día pero ya aportando desde donde me corresponda y hacerlo de la mejor manera", puntualizó













