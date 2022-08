Mazatlán FC confía en sacar un buen resultado ante América

El juego entre el Mazatlán FC y el América, tendrá un sazón especial para ambas escuadras, ya que la última vez que las Águilas pisaron Mazatlán, se fueron con una derrota de 2-0 en el Kraken, por lo que puede ser un partido de revancha para ellos.

Mazatlán, que ha venido sumando puntos en los últimos partidos, confía en sacar un buen resultado, como en aquel Clausura 2022, teniendo a su favor un estadio lleno y una afición que quiere ahogarse en el grito de gol.

Marco Fabián, Néstor Vidrio y Nicolás Benedetti, fueron los jugadores que dieron la cara a los medios de comunicación, y se dicen motivados por obtener un triunfo, que sería importante para los porteños, ya que como locales, solo le pudieron ganar a Chivas.

Las Águilas vienen de jugar un compromiso a mitad de semana, ante Querétaro y de golear 7-0 al Cruz Azul, por lo que puede mermar un poco la carga de partidos y que puede ser aprovechado por Mazatlán.

Benedetti jugará con todo, pese que aún no sabe su futuro. Foto: Isac Chávez | Sol de Mazatlán

"Sabemos que América es un equipo importante, tiene buen plantel, puede dar rotación sin ningún problema. Estamos en casa, y el equipo puede sacar un resultado favorable como un equipo que puede sacar liguilla”.

“Tenemos la firme convicción de sacar los tres puntos y en casa tenemos que intentar ahogarlos, yo creo que estamos para ganarle al América”, dijo Néstor Vidrio, capitán de la escuadra porteña en la conferencia de prensa.

UN DUELO ESPECIAL PARA MARCO FABIÁN Y NICOLÁS BENEDETTI

Marco Fabián, quien tiene un pasado Chiva y que mucho que por mucho tiempo enfrentó a las Águilas, será un juego especial, junto a Benedetti, que tendrá la oportunidad de enfrentar por segunda vez al América, con la playera del Mazatlán.

"Estamos conscientes de lo que viene, es un equipo que viene enrachado, pero el calor que el América haya jugado el martes, nos puede jugar a favor. Creo que estamos para competirle a cualquiera, tenemos que hacer un partido inteligente", expresó Marco.

Por su parte, Nicolás Benedetti, no pudo ocultar las ganas de enfrentar a su ex equipo y del que se habla que puede volver en diciembre, siempre y cuando Mazatlán no diga otra cosa y pueda firmar al jugador colombiano, que se ha vuelto un referente del equipo.

"Es un partido muy lindo para jugar y más contra un rival como América. Se me acaba el contrato en diciembre, se han escuchado cosas, pero nada concreto, si se da bien y no también. Vienen en un muy buen plan, va a ser un partido entretenido. En la liga mexicana puede ser un partido para cualquiera, ahorita no quiero pensar en si me voy a quedar o no", expresó Benedetti.