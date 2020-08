Mazatlán FC arrebata un empate en la corregidora

Mazatlán, Sin. Gallos y Mazatlán dividen unidades en la jornada 2 del torneo Guardianes 2020, los equipos no pudieron hacerse mucho daño y con goles en la segunda parte de Omar Islas y Mario Osuna empataron 1-1. Los del puerto hacen historia tras llevarse su primer punto.

PRIMERA PARTE

Gallos Blancos del Querétaro y Mazatlán FC no se hicieron daño en los primeros 45 min, siendo el cuadro queretano el que más oportunidades de gol generó, pero no ha tenido suerte de anotarle a Miguel Fraga, que sacó un balón importante para mantener su arco en cero.

Al minuto 13 de juego, Omar Arellano falló la primera del encuentro, esto tras un pase filtrado del ecuatoriano Betancourt que la “Pina” mando el balón desviado, ante un Miguel Fraga vencido, salvándose el equipo del puerto.





¡Nomas no se nos da ganar, carajo!



ARREbatados, estamos igual de desesperados que ustedes. No queda de otra que seguir trabajando e insistiendo aunque a muchos les moleste 😈 pic.twitter.com/shQ4eJhBx5 — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) August 3, 2020





Ambos equipos lucharon en el medio campo, pero al min 24 Miguel Fraga salvó a la “Ola Morada” con un atajadon tras un disparo de larga distancia de Kevin Escamilla exigiendo a al arquero para sacar ese fierrazo, para mándalo a saque de banda.

Mazatlán comenzó a generar su buen futbol y al minuto 37 dio señales de vida a la ofensiva, esto tras un tiro de esquina por la banda izquierda. Jorge Padilla remató con la mollera mandando el balón por arriba del arco del Gil Alcalá.





También lee: Mazatlán FC listo para su compromiso





Ya cerca de los minutos finales del partido, Martín Rodríguez dijo presente y el jugador chileno encaró por la banda izquierda y se fue hasta la línea de cal, donde sacó un disparo de fantasía que casi entra al arco de Gil Alcalá, para la fortuna de Gallos el balón pegó arriba del travesaño.

Cerca del silbatazo de primer tiempo Mazatlán aviso de nueva cuenta al arco de Alcalá con un disparo de Jorge Padilla que pasó cerca, pero no pudo concretarse el gol, yendo al descanso 0-0 al medio tiempo.

SEGUNDA PARTE

Para la segunda parte del encuentro Gallos sorprendió desde el arranque y el equipo queretano cantó el primer gol del equipo de los pies de Omar Islas, que también hizo historia al marcar su primer gol en primera división.

Islas se topó con un balón que vino desde la banda izquierda para anotar el gol que abría para ese momento el marcador y poner el 1-0.

Para minuto 49 Fraga salvó a Mazatlán del 2-0 en un tiro de esquina, Fraga voló como gato dentro de su área chica, para salvar al equipo morado del segundo tanto de Gallos, tras un cabezo peligroso de Daniel Cervantes.

Mazatlán dominó gran parte del segundo tiempo, pero no pudieron hacer mucho daño, los técnicos movieron sus piezas y desde el banco vendría el empate para los del puerto, pues a un minuto del final el “Mono” Osuna empató el encuentro.

Esto tras un balón al área fue controlado con el pecho por Jorge Padilla, quien metió el balón en diagonal para que Mario Osuna empalmara cruzado de parte interna para clavar el empate.

La próxima jornada, Querétaro abrirá la fecha con su partido ante Pachuca de visitante, por su parte Mazatlán FC jugará en casa contra el Toluca, buscando su primer triunfo del torneo, el próximo viernes, a las 20:30 horas, tiempo local.

¡Te la rifaste @17monono! 🔥🔥🔥🔥



Plebes, que se vea el apoyo a toda la banda 👏👏👏 pic.twitter.com/S3TuknDFKi — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) August 3, 2020









Lee más aquí ⬇