Mazatlán FC, a un casi un año de su creación y sin liguilla

Mazatlán, Sin.- A cerca de un año de la creación de la franquicia de Mazatlán FC, el equipo porteño ha quedado mucho a desear, ya que en un año futbolístico, no fue capaz de clasificar a la liguilla, en ninguna de sus categorías. destacando los equipos grandes, tanto varonil, como femenil.

Si bien, el equipo tuvo su proceso de adaptación el primer semestre, el cual lo mermó mucho en el tema porcentual, el segundo fue un poco mejor, hasta tuvo lapsos de meterse de lleno a la liguilla en las categorías inferiores.

Mazatlán de a poco ha ido ganándose un lugar dentro de la Liga MX, ya que es un poco más aceptado por la afición porteña, cosa que no sucedió durante los primeros meses, ya que la pandemia, también fue un impedimento para que hubiera una sinergia, entre afición y equipo.

Tanto en el año futbolístico, el equipo varonil logró hacer 37 puntos, 16 el torneo pasado, donde Tomás Boy tuvo que venir al rescate del equipo, ya que con Palencia solo hicieron 10 puntos y con el “Jefe” sumaron seis más para terminar en el lugar 14.

Este torneo pintaba muy diferente, pues la incorporaciones de Giovanni Augusto, Michael Rangel, Daniel Amador, Néstor Vidrio, entre otros, se podría pelear por puestos de liguilla, solo que el tema porcentual, el cual tenían que evitar la multa de al menos 50 millones de pesos.

Ya para este torneo, lograron quitarse ese peso del tema porcentual, llegando a la última jornada con aspiraciones al repechaje, ya que solo le bastaría meter un gol para estar dentro, pero ese no llegó y con 21 puntos quedó fuera de toda posibilidad por diferencia de gol.

“En general fue una campaña muy buena, porque se logró el objetivo de salvarlos de la zona de cociente, tuvimos muy buenos partidos, tuvimos algunos jugadores que se lesionaron y estoy satisfecho con el trabajo de los muchachos, me hubiera gustado pasar a la siguiente ronda pero no se dio”, dijo Tomás Boy, en su última conferencia de prensa del torneo.

El próximo campeonato tiene que ser diferente, ya que arrancará en al posición 12 de la porcentual y solo tendrán que enfocarse en meterse a la liguilla por primera vez en su corta historia.

Las Cañoneras mejoraron en la parte defensiva, pero no en puntos. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

CATEGORIA FEMENIL

Por su parte en la Liga MX femenil, también se quedaron a un lado de nueva cuenta, pero eso sí, con algunas mejorías en la defensiva, pero de nueva cuenta no pudieron lograr ese objetivo que anhelan las jugadoras porteñas.

En términos generales, Mazatlán Femenil tuvo un mejor torneo apertura, haciendo 21 puntos, pero recibiendo grandes goleadas, pero ya en el segundo semestre, las goleadas se terminaron, pero solo pudieron acumular 18, terminando en la posición 12.

“Este año futbolístico éramos el equipo nuevo del torneo en el que teníamos la tarea de armar un equipo que nos representará y la verdad este año ha sido un crecimiento para el equipo y he visto a las jugadoras una evolución enorme, tanto de jugadoras como del cuerpo técnico”.

“Me deja una alegría, que cada uno de los integrantes de este proyecto dejamos todo y ese es el equipo, a veces nos pueden salir las cosas o no, pero siempre jugamos con el corazón y queremos que sea un sello del equipo, poco a poco hemos ido mejorando y hemos sido un equipo que estuvimos peleando y eso me parece meritorio y por ese lado una gran satisfacción personal y grupal”, enfatizó el estratega. Miguel Hernández

















