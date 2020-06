Mazatlán está de plácemes y ya le dan la bienvenida a la Liga MX

No cabe duda que el puerto de Mazatlán se encuentra feliz por el traslado del equipo de la Liga MX de Morelia a esas tierras, y aunque muy probablemente será a puerta cerrada su debut en el nuevo estadio, nadie le quitará el gusto a la afición sinaloense de volver a tener Primera División.

Fue el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel quien a través de sus redes sociales, quien después de haberlo realizado de manera oficial el Club Morelia por la mañana de este martes, quien le dio la bienvenida oficial a Monarcas a su nueva casa.

Construimos un gran estadio en Mazatlán, y hoy se confirma la llegada de un gran equipo, seguiré buscando crear polos de desarrollo en todo el estado, buscando hacer de Sinaloa un estado próspero, seguro y grandioso para vivir. Puro Sinaloa.

Quirino Ordaz Coppel.

De la misma manera, Ordaz Coppel desmintió que el equipo llegue a Mazatlán por un contrato de dos años, señalando que al no haber descenso, Mazatlán FC estaría en ese lugar por muchos años más, con lo cual después de 14 años regresa la Primera División a Sinaloa tras el descenso de Dorados en el 2006.





— Quirino Ordaz (@QuirinoOC) June 2, 2020





Por su parte, Christian Valdez, menor conocido como el “Recodo”, dijo estar feliz al conocer la noticia de la llegada de la Liga MX a su tierra natal, y el jugador recordó cuando llegó a Sinaloa defendiendo la playera de Dorados en el 2003, y ahora una de las playeras que ha defendido en su carrera, ahora representará a Mazatlán.





En Mazatlán hay para todos. Hay mucha gente que le gusta el béisbol, pero te aseguro que la misma gente que ve el béisbol se junta para ver partidos de futbol, te lo aseguro. Contamos con un muy buen equipo de béisbol como lo son los Venados, pero no hay solo ojos para el béisbol, no es que solamente se apoye al béisbol. La gente ama el futbol en Mazatlán y con este nuevo estadio habrá buenas entradas, más allá de que para el inicio del torneo no habrá gente en las tribunas.

Valdez.

Y tras darse a conocer el comunicado del Club Monarcas Morelia, la Liga MX confirmó que recibió la solicitud de cambio de sede y nombre del equipo michoacano, y así lo hizo ver en su página y redes oficiales.

“La LIGA MX informa que este martes 2 de junio de 2020 se recibió la solicitud del Club Monarcas Morelia para efectuar un cambio de Nombre y Sede con toda la documentación correspondiente que establece el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede.”

“La LIGA MX revisará dicha documentación y, en su oportunidad, la turnará a la Asamblea General de la LIGA MX”, señala el comunicado de la Liga MX.









