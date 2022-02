Máximo Rodríguez es la primera firma de los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Venados de Mazatlán no deja de trabajar, de cara a la temporada 2022-2023 y estampó la firma del lanzador Máximo Rodríguez, para que defienda los colores del equipo de sus amores, en las próximas campañas.

El lanzador de 16 años, se dijo contento por firmar con los Venados, luego de pasar su etapa como pelotero infantil y juvenil, militando en la Liga Quintero Castañeda. “Me siento contento, desde chico admiro a Venados, es el equipo de donde yo nací, de mi ciudad, es un orgullo y un sueño cumplido, agradecido por la oportunidad que se me brinda de portar el uniforme del club”, relató.

Máximo Rodríguez buscará un lugar con Venados. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

Rodríguez fue parte del equipo bicampeón en los Juegos Nacionales del 2021, con Sinaloa y estuvo haciendo pretemporada con los rojos, la campaña pasada, dándole su primera oportunidad de estar como profesional.

“Fue una gran experiencia estar en la pretemporada, estar con tantos jugadores que tiene mucho tiempo en el beisbol, un ambiente muy bueno, no me esperaba que se me anunciara como primera firma este año, pero es algo para lo que siempre se trabajó”, explicó.

En el verano el porteño pertenece a Los Diablos Rojos del México, en estos momentos se encuentra en la Academia en Oaxaca y se prepara para reportar en la pretemporada de los “pingos” en el Harp Helú el próximo 12 de marzo.





