Mauro Lainez se sintió atrapado por el proyecto del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -La llegada de Mauro Lainez al Mazatlán FC promete, más por las cualidades del jugador en el terreno de juego, quien será la competencia directa de Yoel Bárcenas, y que además buscará ser titular con el cuadro morado.

Lainez pudo debutar con los morados el pasado sábado, ante los Rayados de Monterrey, dejando buenos destellos en el terreno de juego, pero una de las principales opciones de venir a Mazatlán, fue el consolidarse con el equipo y rehacer su carrera.

“Me gustó mucho el proyecto deportivo, han estado peleando por cosas grandes últimamente, y esa es la razón por la cual me atrapó el venir a Mazatlán, además de ser una ciudad muy bonita, quiero consolidarme aquí, es un grupo sano y venimos a lograr los objetivos”, expresó Mauro.

Preparado para darlo todo en el terreno de juego

Mauro estará jugando por la banda derecha como carrilero, posición que no desconoce, ya que toda su carrera se ha desarrollado en esa posición, pero busca ser el titular en esa banda, para darle mayor salida al Mazatlán

“Cuando hable con Vela (Director Deportivo), me dijo que iba a estar por la banda derecha, es una posición que no desconozco, pero venimos a hacer un reto personal, porque desde hace un año, tres meses las cosas no se han venido dando”.

Lainez afrontará con mucha fuerza el nuevo reto del Mazatlán: “Estar aquí es un crecimiento personal, para encontrarme conmigo mismo, el estar en un lugar donde siempre quise estar y volver a la Selección Mexicana, ya nos tocó estar y contento de estar aquí y darlo todo por estos colores”, finalizó.