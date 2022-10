Mariana Valenzuela brilla en la cancha y en la escuela

Mariana Valenzuela se ha convertido un ejemplo a seguir este 2022 por parte de la comunidad estudiantil y de atletas de la universidad de Florida State, al ser reconocida con el premio Golden Torch Award 2022, por destacar en lo académico y en lo atlético.

La jugadora de las Seminoles fue la única latina en destacar en ese departamento y a semanas de que dé inicio su segundo año dentro de la NCAA, ella se ha concentrado en ser un orgullo para su universidad y para México.

Recientemente, la nacida en el puerto de Mazatlán sumó un logro más a su carrera, al ayudar a la Selección Mexicana, dentro del COCABA, debutando con el tricolor mayor apenas a sus 20 años de edad, siendo una jugadora figura de ese combinado azteca.

Espera tener un buen año en la NCAA

Pese a comenzar como jugadora novata, este 2022 la porteña espera dar todo en la cancha y tomar todo lo aprendido de la temporada pasada, donde pudo probar el nivel con el que se juega en dicha liga.

“La temporada pasada no fue un año fácil, no voy a mentir, pero fue un año que me ayudó a darme cuenta de muchísimas cosas y demasiados aprendizajes. Tienes que echarle muchas ganas a la escuela y mantenerte con buenas calificaciones para ser elegible en la NCAA!”, explicó Valenzuela a ESPN.

El sueño de la basquetbolista sinaloense es pisar WNBA, algo que no ve muy lejano, pues ya dejó atrás el salir de su ciudad natal, para vivir primero en CDMX y luego mudarse a Florida, para preparase, tanto como profesionista como jugadora.