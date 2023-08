María Montaño dejó la portería para meter goles

Mazatlán, Sin. -La carrera de un futbolista siempre es impredecible, ya que nunca sabes por dónde van a llegar las grandes oportunidades, así como le ocurrió a María Cristina Montaño Osuna, que al acompañar a su hermano a los entrenamientos de futbol, se encaminó al profesionalismo para convertirse, a sus 15 años, en la jugadora más joven en debutar en el equipo Mazatlán FC Femenil.

El vivir cerca de una cancha deportiva, en el fraccionamiento Villas del Rey, le trajo buenos frutos a la joven mazatleca, ya que el equipo de su hermano encontró cabida en el campo de futbol americano, donde entrenaban y la curiosidad de ver lo bello del deporte la atrapó, primero con los guantes y luego en la cancha.

“Ver a mi hermano entrenar me llamó mucho la atención, yo tenía 4 años cuando lo acompañaba, el profesor Gabriel Félix me metió a jugar, yo estaba sentada y él me llamó y así fue como comencé en el futbol”, recuerda la joven.

Pese a estar pequeña de edad y de estatura, el ponerse los guantes de arquera fue lo primero que probó en el balompié, aunque estuvo en el arco un poco tiempo, ya que luego pasó a la delantera.

La joven se encuentra desde los 12 años con el Mazatlán Femenil. Foto: Cortesía | Pache Mejía

“Al principio me metí a la portería porque me gustaba ensuciarme (ríe), pero no estuve mucho tiempo ahí, aún tengo fotos con los guantes, pero después me movieron a la delantera y luego al mediocampo”, dice.

Obteniendo las bases del futbol, gracias al profesor Gabriel Félix, “Macrí”, emigró con el profesor Florentino Padilla, a la academia de Chivas Mazatlán, ya a los 6 años. Él fue parte importante de su formación como jugadora, incluso pasando por Monarcas Morelia.

Su primer nacional y el llamado al Mazatlán Femenil

Tras obtener experiencia en torneos locales y jugar con niños, que también ha sido una constante para el crecimiento del futbol femenil en México, María Cristina logró asistir a un estatal, con la categoría Sub-15, cuando apenas contaba con 11 años de edad. Ahí llamó la atención de equipos estatales y del naciente Mazatlán FC, que apenas iba comenzando con el proyecto femenil.

El profesor Enrique Piña la convocó para ir a representar a Mazatlán a nivel estatal, dándole mayor proyección al ser una jugadora ofensiva con velocidad y buen control de balón, cualidades que le vieron a la joven.

“Con Piña nomás estuve un proceso de estatal, tenía como 11 o 12 años, la verdad no me acuerdo, pero de ahí fue cuando me llamaron al Mazatlán Femenil, me buscó Jessica Castañeda, quien fue la que armó el proyecto”.

Con tan solo 11 años de edad, María Cristina logró asistir a un estatal con la categoría Sub-15. Foto: Cortesía | Pache Mejía

En un principio, María Cristina sólo iba a entrenar, pues por el límite de edad la jugadora no entraba en planes del equipo Sub-17, una generación de la cual le tocó jugar desde su etapa de amateur.

“Al principio no pude jugar, pero el mantenerme entrenando se me abrió la oportunidad, aunque no tenía minutos y era de las más chiquitas, pero cuando jugaba era de ir a buscar el balón, y estuve jugando como en la contención, porque si era delantera, pero me aburría mucho, cuando estaba en básicas”.

La joven comenzó a tener minutos con las básicas, primero jugando seis partidos con Liliana Godoy, luego sumando más minutos con la profesora Tere Campos, hasta que Mercedes Rodríguez le dio la confianza, entrando en planes con el primer equipo.

“A mí me iban a convocar desde el torneo anterior, pero había una regla que decía que del año 2007 en adelante y yo tenía 14, pero al cumplir esa regla ya fue cuando me convocaron y Miguel Razo habló conmigo, de que iba hacer pretemporada con la Sub-19, pero la regla cambió para estar el primer equipo”.

Debutó con gol ante Cruz Azul

Debutó en Primera División ante Cruz Azul. Foto: Cortesía | Pache Mejía

El domingo 16 de julio 2023 será una fecha que no olvidará nunca, pues tuvo la oportunidad de debutar en Primera División ante Cruz Azul y marcar gol a los 17 minutos de juego, algo que fue mágico para la joven.

“Ese debut yo lo viví muy intenso, todas hablaron conmigo, tenía lágrimas en los ojos, pero al entrar al terreno de juego todo cambió, me enfoqué en lo mío y cuando tuve la oportunidad de anotar todo lo viví en cámara lenta, vi a la portera que estaba adelantara y no la pensé, yo vi escena por escena, pero fue un gol muy rápido y cuando reaccioné, estaba toda mi familia gritando”, relató con alegría.

Sueña con llegar a la Selección

Aunque el camino todavía es muy largo y no ha cumplido la mayoría de edad, María Cristina espera en un futuro ser un referente de Mazatlán y del futbol nacional, además de soñar con representar a México.