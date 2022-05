María Felix la líder ejemplar

Culiacán, Sin El softbol para María es algo que le apasiona muchísimo, pues es su método de distracción ya que en momentos que se pone triste, llega a los campos y se olvida de todo los problemas que le sucede.

Maria es una niña con mucha energía que en el campo está siempre dejándolo para cada día aprender y hacer mejor.

Ella se considera una niña muy feliz y afortunada por formar parte de este bello deporte, ya que con él a echo bastantes amigos.

Todo comenzó por la familia:

La tía de María fue la impulsora para que esta jugadora se inclinara para este deporte, ya que la familiar de ella primero invito a su hermana luego a María para que practicaran este deporte, luego su mamá y su papá también empezaron a jugarlo.

Felix desde pequeña ya formaba parte de un equipo de softbol pero en un equipo de adultos y ella lo que quería era estar en un equipo para niñas de su edad, en donde se sintiera más cómoda para entrenar y aprender más sobre ese deporte.

Una de las motivaciones que tiene su familia, pues todo esto comenzó como una distracción y algo que me llamaba la atención era estar activa en un deporte ya que su familia de ahí empezó.

María empezó a jugar a los 7 años de edad. Foto: Cortesía | Endy Lozoya

Actualmente María se encuentra jugando en dos equipos de intermedias y uno de avanzadas en la liga de softbol de la MLS.

La cual dice estar agradecida por la oportunidad de conocer y desarrollar este bello deporte el cual me ha dado mucho ya que cuenta con una academia de softbol para niñas con excelente entrenador Jorge Germán Corvera que cuenta con un excelente personal de apoyo.

Y que también esta con su entrenamiento de catcher con Karime Valles y que este año se está preparando para su primer año de olimpiada que empieza en diciembre y también estarán participando en la sub-14 en las estatales y nacionales.

Logros:

Uno de sus más grandes logros es que se ha estado formando como deportista, pero sin duda uno de los más significativos ha sido junto a mis compañeras obtener el subcampeonato que recientemente nos trajimos del torneo Pony League celebrado en Delicias Chihuahua

Ya que se ganaron el pase a McAllen Texas en donde se jugaran su primer mundial de softbol

‘’Eso es súper emocionante porque cualquier deportista que a recorrido mucho camino y saber que a mi poca edad jugare un mundial me hace saber que estoy haciendo muchas cosas bien y eso me pone muy orgullosa tanto de mi como de mis compañeras por qué todas somos un equipo’’ expresa María.

Foto: Cortesía | Endy Lozoya

Una de las anécdotas que nos cuenta María

Es de que todos los torneos han sido importantes porque me han marcado mucho como deportista pero sin duda mi anécdota más fuerte fue cuando falleció mi abuelo paterno ya que en ese tiempo no tenía cabeza para jugar pero el mismo deporte me fue abrazando ya que teníamos un torneo importante poco tiempo después que mi abuelo falleciera y yo no lo quería jugar pero saqué fuerzas y entendí que mi abuelo hubiera querido que lo jugara y el mismo deporte me fue distrayendo y demostrando que hice lo correcto y que mi abuelo estaría orgulloso de mi y algunos logros se los he dedicado.

Uno de sus sueños es ser reconocida en el deporte y demostrar que todo se puede con dedicación y esfuerzo.

Torneos importantes en lo que ha participado

Estatal Culiacan (2017)

Nacional mazatlan (2017)

Estatal Culiacan (2018)

Nacional (2018)

Internacional Texas (2019)

Copa Mazatlan (2020)

Copa culiacan (2021)

Pony cdmx (2020)

Pony Delicias Chihuahua (2022)