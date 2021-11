María del Rosario en espera de conocer evolución de su carrera

Culiacán, Sin.- En espera del estudio para conocer la evolución de una lesión en su cadera, la multimedallista olímpica María del Rosario Espinoza dijo sentirse emocionada al recibir por quinta ocasión el Premio Nacional del Deporte.

Ese estudio determinará a la medallista de oro de Beijing 2008, su actividad el año entrante, ya su meta es poder competir en el campeonato mundial.

“Este año no voy a competir, estoy esperando a que me realicen unos estudios de cadera, porque no he hecho taekwondo y quiero empezar para ver qué es lo que se hará con el tema de cadera y espalda, por lo pronto este año ya no compito más. Ha evolucionado porque me he recuperado, pero no se sabe cómo se va a tratar, estoy esperando a que me den fecha para el siguiente estudio para saber qué es lo que sigue”, resaltó.

Sobre al Premio Nacional, María del Rosario Espinoza se mostró orgullosa y feliz de recibir por quinta ocasión el Premio Nacional del Deporte, en esta ocasión reconociendo su trayectoria en el taekwondo.

“Me siento muy contenta, orgullosa de recibir el Premio Nacional del Deporte por cuarta ocasión, un premio que reconoce todo el esfuerzo, todo el sacrificio, las ganas y la pasión que tiene uno por el deporte, por México”, expresó olímpica de La Brecha, Guasave.

Espinoza Espinoza ya recibió en tres ocasiones anteriores la distinción del Premio Nacional en 2008, 2012 y 2016, las dos primeras ocasiones como mejor deportista.

“Para mí el premio más importante que hay en el deporte en México, siempre voy a estar muy orgullosa de recibirlo por el presidente de la República”, apuntó la seleccionada nacional.

Por último, mostró su orgullo por el estado que la vio nacer e iniciar con la exitosa carrera que hoy por hoy la llevó a ser considerada la mejor deportista mexicana.

“También me siento orgullosa de pertenecer al bello estado de Sinaloa que siempre voy a portarlo en el corazón con mucho orgullo”, finalizó la atleta.









