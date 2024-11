Marco Verde y Radamés Hernández, ganadores del Premio Nacional del Deporte 2024

El año olímpico del boxeador mazatleco, Marco Alonso Verde Álvarez, y su entrenador Radamés Hernández Cázares, sigue cosechando reconocimientos, luego que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte les otorgó a ambos, en las respectivas categorías de deportista y entrenador, el Premio Nacional del Deporte 2024.

El próximo 20 de noviembre, los ganadores serán recibidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras hacerse acreedores oficialmente del reconocimiento, por lo que Marco Verde se mostró emocionado y dispuesto a seguir llenando de orgullo a Mazatlán, a Sinaloa y a México.

"Mis padres están felices, me dijeron que es la cereza en el pastel de este gran año. Por mi parte estoy muy contento de que sí se pudo lograr, tanto para mi entrenador, como para mí, y es algo que va a quedar para toda la historia", compartió Verde Álvarez.

Por su parte, Hernández Cázares, entrenador mazatleco por adopción, expresó que la adrenalina y felicidad que sintió al ganar la medalla de bronce en la esquina del "Green", en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, volvieron a su cuerpo hoy, después del anuncio del galardón.

"Cuando me enteré inmediatamente pensé en mi mamá, quien siempre se sintió orgullosa de mí, desde que yo inicié, pero ya no le tocó vivir este momento conmigo, aun así me hace muy feliz saber que mi padre y mis hijos, mi familia, se sienten muy orgullosos y están conmigo para compartir este reconocimiento", dijo Hernández Cázares.

Entre los mejores de México

El premio, que se otorga desde 1975, consiste en un reconocimiento especial y un estímulo monetario de 796 mil pesos. Se anunció que este año también será otorgado a los deportistas, Osmar Olvera, Juan Celaya, Prisca Awitti, Gloria Zarza, Juan Pablo Cervantes y Charlyn Corral.

Así como a los entrenadores Iván Rodríguez y Martín Velasco, además de los atletas Daniel Aceves y Alejandra Orozco, por trayectoria; a la jueza Katia Itzel García, así como a la Fundación Harp, ésta última por el fomento al deporte.

Para saber

Este galardón se une al Premio Estatal del Deporte 2024, del Estado de Sinaloa, en que Marco Verde y Radamés Hernández ganaron el primer lugar de la votación como deportista y entrenador convencional, respectivamente.