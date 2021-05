Marco Verde, el boxeador con puños de oro

Mazatlán, Sin.- Bien dicen por ahí que “de tal palo, tal astilla”. Y es justo lo que ha hecho el pugilista porteño Marco Verde, mejor conocido en el mundo boxístico como el “Green”, joven de 19 años que es hijo de Manuel Verde, boxeador que fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Como muchos sinaloenses, el beisbol siempre ha sido el “primer amor” y ese deporte fue el que practicó el ahora siete veces campeón nacional, en la Liga Quintero Castañeda, teniendo una instancia de seis años.

“Primero comencé en el beisbol, la verdad me fue bien, me tocó participar en algunos regionales y estatales, hasta un panamericano que hubo aquí en el puerto me tocó”, recuerda Marco Verde.

Su vida cambió por completo cuando su padre, Manuel “Sammy” Verde, lo llevó a la escuela de boxeo de la UAS, lugar donde han salido grandes campeones juveniles, además de campeones mundiales.

“Yo llegué al boxeo gracias a mi papá, que en una tarde me llevó ahí en la UAS, donde estuvo él y me recibió Radamés Hernández y de ahí para adelante comencé a entrenar muy duro”.

Ni por la mente le pasó lo que sucedería años más adelante, ya que bajo la batuta de Radamés ha logrado muchas preseas, la mayoría de oro, siendo uno de los boxeadores más reconocidos a nivel nacional.

“La verdad nunca me esperé tener estos resultados, he estado ya algunos años con él y hemos obtenido muchos logros, siempre ha sido muy satisfactorio, ya que he estado nueve años con la familia Hernández”.

De la mano de su entrenador ha logrado hacer grandes cosas. Foto: Cortesía | Marco Verde

El palmarés que ha tenido el “Green” en estos años es totalmente impresionante, pues ha sido bicampeón en las Olimpiadas Nacionales del 2018 y 2019, además de ser parte de la Selección Mexicana de Boxeo.

Además de coronarse en múltiples ocasiones en el Festival Olímpico que se celebra en la ciudad de Oaxtepec, Morelos, donde con sus golpes y buena técnica ha logrado vencer a lo mejor del país.

Pero de todas las preseas que tiene Marco, la primera guarda un significado importante para él. “De todos los nacionales que he participado, yo me quedo con el primero. Para mí fue algo muy especial, todos han sido importantes y hasta a veces muy duros, pero el primero tiene ese extra, ya que me sentía muy nervioso y el saber que te ganas la medalla de oro te llena de orgullo”, subraya.

CAMPEONATO INTERNACIONAL JUVENIL

Marco fue el primer sinaloense en la historia en competir un Campeonato Internacional Juvenil de Boxeo, el cual lo hizo viajar hasta la Polonia, hecho que transcendió en la historia, pues sin querer, el “Green” enfrentó a sus próximos rivales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lastimosamente el resultado no fue muy favorable, pero le deja una gran experiencia, ya que cayó en el primero combate contra el cubano Dani Lefos, en la categoría de 69 kilogramos.

“Para mí lo tomó como una gran experiencia, nunca me había tocado estar un evento de esa talla mundial y en la pelea me sentí bien, me sentí perfecto, yo sentí que saqué la pela, no se dio el resultado, así es esto, me tocará más torneos, fue una fuerte derrota pero aprendí y hay que salir de esto”.

PARÍS 2024, SU PRÓXIMO RETO

El boxeador porteño tiene una meta y quiere seguirle los paso que algún día realizó su padre, el cual es ir a los Juegos Olímpicos y esa será su próxima aventura en este proceso que lleva.

El boxeo se ha convertido en una pieza importante en su vida. Foto: Cortesía | Marco Verde

“Mi meta es ir París, me motiva lo que hizo mi padre y yo también quiero estar ahí, tengo tres años para prepararme, para mi fortuna tengo a mis entrenadores y a mi papá que son los que me han apoyado en todo en realidad, sin ellos tal vez no siguiera con este sueño”.

Verde espera que en un futuro pueda ser boxeador profesional, pero por el momento se preparará para estar en Juegos Olímpicos.

















