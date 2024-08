Marco Verde aún no decide si dará el salto al boxeo profesional

Mazatlán, Sin.- El boxeador Marco Alonso Verde Álvarez aún no ha definido el rumbo que tomará su carrera deportiva, si dará el salto de amateur a profesional, luego de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París.

En rueda de prensa este lunes dijo no sentirse arrepentido por haber seguido los consejos y pasos de su padre, Manuel Verde, quien le sugirió seguir como amateur y llegar a otros Juegos Olímpicos, pues no sabe si esta oportunidad se repetirá.

Verde Álvarez mencionó que están a la espera de que el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo definan sobre la inclusión de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues reconoció que le quedó la espinita por no haber obtenido la medalla de oro.

El boxeador Marco Alonso Verde Álvarez. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Aún no lo sé, porque ahorita están ahí a la espera a ver si quitan el boxeo de Los Ángeles, es algo que están viendo y que cambia el amateur a profesional, sí, sí cambia, de hecho ya tuvimos un roce en una pelea semiprofesional, la preparación fue la misma, todo lo sentí igual, mi padre siempre me lo ha dicho de que no es lo mismo el amateur que el profesional, lo tengo muy claro, cambia bastante, son más round, es una pelea más tranquila", dijo.

"La decisión que voy a tomar, aún no sé, ahorita nada más quiero estudiar, quiero despejarme un poco del boxeo, voy a seguir entrenando, solo quiero recuperarme bien de mis lesiones para seguir entrenando y ver qué es lo que va a pasar", agregó.

El joven pugilista indicó que de momento no se quiere enfocar en este tema, sino que quiere disfrutar su medalla de plata con su familia y su entrenador, retomar sus estudios universitarios en la Licenciatura en Nutrición y después tomar una decisión.