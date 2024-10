Marco Verde apunta a pelear en la división de los medianos

Mazatlán, Sin.- Luego de confirmar que Eddy Reynoso será su representante y manager, el boxeador mazatleco Marco Verde cada vez piensa más en su futuro como profesional, y del cual buscará prepararse para ser el mejor.

Aunque en el nivel amateur Verde estuvo peleando en el peso welter, donde consiguió la plata en París 2024, se espera que pueda dar el salto a una división más pesada, como a la de los medianos, dada su altura y físico.

“Al final estaba decidiendo si súper welter, pero creo que es un peso que ya no doy”, afirmó Marco. “Así que me iría a medio, es el peso que me interesa ahorita, pero igual lo voy a checar con mi entrenador, con mi papá, para ver a qué vamos a ir, pero al final creo que sería medio y ¿qué fecha? Creo que el otro año ya es cuando van a saber”, expresó Verde.

Marco aún espera tomar la decisión correcta, ya que sí le gustaría ir por otro ciclo olímpico, aunque eso dependerá si habrá boxeo o no para Los Ángeles 2028, pero la puerta del profesional no la cierra, menos con el acuerdo con Reynoso.

El mazatleco también aclaró que no estará con el “Canelo Team”, pues él se mantendrá entrenando en el puerto, de la mano de Radamés Hernández y su equipo, quienes han sido pieza importante en su desarrollo.

¿A qué rivales enfrentaría en el peso medio?

En esa división, que es la de los 72.6 kilos, hay varios boxeadores complicados. El primero, el cubano Erislandy Lara, quien aunque ya va de salida al tener 41 años es un campeón digno, además de tener al dominicano Carlos Adames, así como el kazaco Zhanibek Alimkhanuly.