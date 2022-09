Marco Fabián se perderá el duelo ante Cruz Azul

Mazatlán, Sin,.- Luego de no ser convocado para el juego ante los Rojinegros del Atlas, el Mazatlán FC perderá al mediocampista Marco Fabián de la Mora, esto tras tener una molestia en la rodilla izquierda, que no le permitió jugar y se perderá el duelo del próximo domingo ante Cruz Azul, uno de sus ex equipos.

Fabián que por momentos es titular con el Mazatlán, había sido un jugador recurrente para la estructura de Gabriel Caballero, sobre todo siendo un revulsivo de cambio, donde además ya aportó una asistencia en esta temporada.

También puedes leer: Mazatlán FC se trae un empate de Monterrey

El parte médico que lanzó el equipo morado, fue de que el jugador jalisciense presenta una distención de ligamento de grado 1, por lo que entrará en un proceso de evaluación, que posiblemente lo dejará fuera dos semanas.

Fabián de la Mora, ya se encuentra trabajando en su recuperación, para volver para los partidos correspondientes ante Toluca, Necaxa y Santos, juegos que además de Cruz Azul, son importantes para buscar el repechaje del equipo.

Mazatlán FC con la clasificación en sus manos

Para los Cañoneros, serán juegos vitales, ya que tienen como objetivo sacar la mayor de cantidad de puntos, para meterse por segundo torneo consecutivo al repechaje, y el juego siguiente ante una maquina descarrilada, puede darle esa tranquilidad de amarra tres puntos más.

Cruz Azul no anda en su mejor momento y Caballero, ya encontró una alineación que le pueda funcionar, para rescatar en este cierre del torneo, los puntos que dejaron ir en el inicio del Apertura 2022.

Mazatlán, ya ganó en el Azteca al Cruz Azul, por marcador de 1-0, en el inicio del Apertura 2021, en la era de Beñat San José, algo que buscará repetir Caballero, el próximo domingo.