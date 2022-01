Marco Fabián quiere rehacer su carrera en Mazatlán

Mazatlán, Sin. Sin duda el fichaje de Marco Fabián de la Mora, con el Mazatlán FC, se volvió un poco mediático, pues el jugador viene de seis meses de inactividad, pero con el objetivo de aportar y retomar su nivel con el club morado.

El exjugador de selección nacional, ve en los Cañoneros una nueva oportunidad que el futbol le dio y con la experiencia que ha tenido jugando en varios equipos grandes del futbol mexicano, como Chivas y Cruz Azul, espera dar resultados.

Deportes Mazatlán FC fue vapuleado en su debut ante Chivas

“Lo dije desde el principio, físicamente llegó muy bien porque estuve preparándome durante esta etapa que estuve sin jugar; mentalmente creo que aún mejor porque me sirvió mucho este tiempo para reflexionar muchas cosas tanto del pasado como del futuro que quiero”.

“Creo que estoy más que listo para las oportunidades; el techo es muy alto todavía tengo muchos años con cumplir en mi carrera", explicó el jugador, quien ya está entrenado con el equipo, luego de pasar las pruebas médicas.

Del jugador se esperan grandes cosas, pues tendrá en su espalda el dorsal 11, dándole una responsabilidad dentro del club, el cual tiene un solo objetivo, que es avanzar al repechaje.

"El objetivo más claro es calificar a la liguilla, ya que este equipo no ha podido calificar y se lo merecen. El torneo pasado se quedaron a nada de poder estar, y como siempre lo he dicho me gusta poder dejar mi granito de arena”.

El jugador se perfiló por el proyecto que más se asemejaba a su juego. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Para mí no hay imposibles, hay que ir paso a paso con lo que se venga y me siento comprometido. Llevaré al dorsal el número 11, es el que hablamos que yo creo que voy a tener", enfatizó.

MARCO PREFIRIÓ A MAZATLÁN PARA DAR OTRO SALTO EN SU CARRERA

El mismo jugador admitió que tenía ofertas de varios equipos, pero el proyecto del Mazatlán le llamó más la atención por cómo se han dado las cosas con este naciente equipo, dejando atrás su paso por Chivas.

"Las oportunidades llegan y siempre hay que tomar las mejores; estoy muy agradecido y lo digo abiertamente. Recibí para poder tener alguna oportunidad, tanto de clubes en expansión como varios equipos de primera división que estuvimos en pláticas, y equipos fuera de México. Al final porque elegí Mazatlán porque fue mi decisión y estoy seguro de que fue la correcta".

La cosa de Chivas lo dicho muy claro, para mí Chivas es un club que siempre voy a tener en mi corazón, tuve más de la mitad de mi vida defendiendo está escudo y que siempre creo que es una grandeza hablar de su historia. Estoy agradecido con todos, con la directiva, con el cuerpo técnico, conozco a la perfección a todas las personas de ahí y simplemente agradecido; al final hubo pláticas, se respetó el proyecto de ellos, el proyecto mío, no se llevó un acuerdo", externó.













