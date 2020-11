Maradona: Un hincha más de Dorados

Mazatlán, Sin.- Diego Armando Maradona revolucionó el futbol mexicano cuando llegó a Dorados de Sinaloa para el apertura 2018 del Ascenso MX, siendo uno de los fichajes del club sinaloense que más se recordarán a lo largo de su historia.

Su llegada a “Gran Pez” fue como amor a primera vista, pues en su momento el 10 era presidente de un club en Rusia y la oferta de Dorados no la dejó pasar, pues México un lugar que amaba, le volvió a abrir las puertas y fue parte de uno de los mejores Dorados de la historia.

SU LLEGADA

En una entrevista que dio en la final del ascenso ante el Atlético San Luis, en el 2018 Maradona relata cómo fue su llegada al cuadro sinaloense, donde sin duda paso una de sus mejores experiencias como director técnico.

“Yo me estaba yendo para Rusia y hable con ellos (Dynamo Brest) y estaba con un pie allá, hable con los muchachos de Dynamo Brest, les conté que la quería jugar acá, que era mi lengua y el lugar donde había levantado el trofeo más importante de mi vida y entendieron y ahora soy hincha de Boca, Dynamo de Brest, de Dorados, Newell´s Argentinos Jr”, dijo en aquella entrevista.

La conexión que tuvo el Diego con el equipo fue casi mágica y el así lo describió, “Ellos necesitaban un salvavidas, no estaban bien y yo comencé hablar ellos y nos jugamos la vida, toda la vida me la jugué y me la jugué con estos chicos”.





SU PASO POR EL “GRAN PEZ”

Con los de Culiacán disputó dos finales de ascenso y estuvo a nada de ascender de nueva cuenta a Dorados en el máximo circuito, pero el Atlético de San Luis se interpuso en su camino, teniendo una de las finales más emotivas por el ascenso mexicano.

Maradona al frente de Dorados, logró 18 triunfos, 10 empates y solo siete derrotas, su paso por el futbol mexicano pudo durar un poco más, pero los médicos del astro argentino ya no lo permitieron y partiría en junio del 2019 de Dorados.

EMOTIVO MENSAJE DEL PRESIDENTE DE DORADOS ANTONIO NÚÑEZ

Tras la muerte del astro, el presidente de Dorados de Sinaloa, Antonio Núñez se despidió del Diego de una forma particular a través de Twitter, “Aquí está tu pinche entrenador presi, aquí está tu pinche entrenador, siempre me lo decías”, colocó Núñez en su cuenta de Twitter.





Cuando llegaste a Sinaloa ya eras una leyenda.



Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste.



Te amaremos siempre, Jefe. pic.twitter.com/DrdrzHgYy8 — Dorados (@Dorados) November 25, 2020









