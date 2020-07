Manu Pérez da positivo a Covid-19

Mazatlán, Sin. Luego que desde el pasado sábado, el equipo de Mazatlán FC confirmará que tenía seis casos positivos de Covid-19 y el cual uno de ellos era del primer equipo. Hoy salió a la luz el nombre de ese jugador, que es ni más ni menos que el refuerzo Manu Pérez.

El jugador del equipo morado, lo dio a conocer a través de sus redes sociales, esto tras levantar sospecha, ya que no era uno de los futbolistas convocados para el encuentro ante Puebla, y tuvo una participación regular en la Copa por México.





Esta vez me tocó a mí, el bicho me atacó. Desgraciadamente no poder estar hoy en el ‘Kraken’. Espero recuperarme pronto, para defender estar playera, Vamos

Manu, vía Twitter





A pesar de que fue Manu el que reconoció ser positivo, todavía el equipo no ha revelado los nombre de los otros cinco que también están contagiados, los cuales corresponden a dos miembros del staff, un jugador de la Sub-20, un auxiliar de fuerzas básicas y una jugadora del equipo femenil.

SE BAJA DEL BARCO

El futbolista sinaloense Mario Trejo, no llegó a un acuerdo con la escuadra porteña y deja al equipo para jugar en la Liga de Expansión con los Venados de Mérida. Trejo disputó la campaña pasada con Monarcas Morelia, de la cual es canterano.





