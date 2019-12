Luis Urías muestra su calidad de Grandes Ligas con Yaquis

Demostrando su calidad de jugador de Grandes Ligas, el infielder Luis Urías, de los Yaquis de Obregón, quien tuvo una notable actuación en las dos últimas series con la “tribu”, ha sido designado el Jugador de la Semana de la Liga Mexicana del Pacífico.

Luis Urías tuvo una brillante actuación en la semana, al conectar diez imparables en 21 turnos al bat, para dejar en el lapso un promedio de bateo de .476, con un cuadrangular conectado y seis carreras impulsadas.

Además, el nativo de Magdalena de Kino, Sonora anotó cinco carreras, negoció tres bases por bolas y se estafó tres colchonetas.

Dentro de la Temporada Caliente.mx 2019-2020 de la LMP, Luis Urías tiene un porcentaje de .290, con cuatro jonrones conectados, 18 carreras impulsadas y 18 anotadas, esto en 24 encuentros en los que ha visto acción.

Otros elementos que destacaron a la ofensiva en la semana fueron Roel Santos, de Naranjeros de Hermosillo (.520, 1 H2, 1 H3, 2 CP, 4 C, 3 BB, 1 BR), Esteban Quiroz, de Cañeros de Los Mochis (.350, 1 H2, 1 HR, 7 CP, 4 C, 4 BB) y Félix Pérez, de Sultanes de Monterrey (.304, 2 HR, 7 CI, 4 C, 3BB).

Luis Urías también se lleva el premio a Jugador Defensivo de la Semana

No sólo con el madero lució Luis Urías con los Yaquis de Obregón, ya que con el guante, el ligamayorista también demostró que es uno de los mejores elementos en la liga.

Con grandes jugadas tanto en la intermedia como en las paradas cortas, Luis Urías enseñó un guante de primer nivel, por ello, ha sido designado el Jugador Defensivo de la Semana.

Es la primera ocasión en la campaña, que el mismo jugador se lleva las distinción de Jugador de la Semana y Jugador Defensivo de la Semana, lo que comprueba el gran momento que vive Luis Urías con la “tribu” cajemense.





