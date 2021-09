Lucimar Martínez es la “emperatriz del área” en el futbol

Mazatlán, Sin.- Hablar de Lucimar Martínez es hablar de una mujer que es una “Leona” dentro y fuera del terreno de juego, pues desde niña ha buscado un reconocimiento dentro del futbol femenil, siendo una de las pioneras de este deporte, que en su momento era sólo catalogado para hombres.

Con el apoyo de su señor padre, quien era el que los llevaba a los partidos, Lucy comenzó a enamorarse del deporte, hasta comenzar a practicarlo, jugando con niños, donde aprendió a ser aguerrida y no dejarse, y sobre todo sobresaliendo por su habilidad con los pies.

“Yo empecé a entrenar con Tomás, que en paz descanse, en un equipo de niños, y ahí estuve, hasta que llegó una etapa en donde no se permitían niñas en la juvenil, hasta que pasé con Rubén Noriega en el equipo de Juventus y ahí estuve, donde fui a una olimpiada”.

Ella comenzó un proceso muy largo y la vez muy bonito con Enrique Piña, estando con él desde el 2007, y siendo él, el que la dejó fuera de una Olimpiada, por no estar en su categoría. En esos años Mazatlán y el estado poco a poco tomaban fuerza en el futbol femenil, siendo un semillero para la Liga MX.

“Con Piña jugué Olimpiada, estatales, nacionales, fue una etapa muy bonita, y en su momento también tuve acercamientos para ir a entrenar con selección y había algunos equipos femeniles nacionales, que en su momento se interesaron en algunas jugadoras, pero de ahí ya no supimos nada”.

Lucimar no cambia nada lo que ha vivido dentro del futbol, a pesar que desde el 2017, para acá la apertura del futbol femenil fue mayor, con una profesional, donde muchas de sus ex compañeras de cancha están jugando ahí y otras más la siguen rompiendo en algunos equipos de su ciudad.

Foto: Cortesía | Lucimar Martínez

“La verdad de cambiar algo, no cambio nada, lo que si hubiese querido en ese momento, es que hubiera un poco más de apertura y oportunidades como las que hay ahora y jugar en un equipo de primera división es un sueño de toda futbolista”, destacó.

Ella no pierde la esperanza de jugar en algún equipo profesional, poniendo de ejemplo a Mónica Ocampo, que jugué para Tuzas y tiene 34 años y Sully Mercado de Tigres que tiene 31 y es la primera balón de oro de la Liga MX Femenil.

Foto: Cortesía | Lucimar Martínez

“Tengo actualmente 29 años y no pierdo la esperanza, veo a jugadoras como Mónica Ocampo que me tocó verla y tiene 34 años y está todavía para el futbol y eso me motiva para prepararnos y estar algún día ahí”.

“Aunque tampoco, no es mi prioridad estar en un equipo de Liga MX, ahorita tengo mi trabajo y no lo dejaría por cumplir el sueño de jugar y sentir la experiencia de jugar en el profesional “, resaltó.

LUCIMAR HA PASADO POR TODAS LAS POSICIONES

La “Emperatriz del área”, en sus comienzos arrancó como delantera y el profesor Piña la movió de media ofensiva; actualmente se desempeña como defensa central y hasta en la portería, donde no ha sido su fuerte.

Martínez ha sido varias veces campeona de goleo, pues su letalidad cerca de la portería es alta.

“Me ha tocado ser campeona de goleo en varias ocasiones, aquí en la Liga Municipal, en estatales y libre, ahí tengo varios reconocimientos”.

Foto: Cortesía | Lucimar Martínez

Ha compartido cancha y vestidor con jugadoras de Liga MX, como la capitana de Santos Laguna Cinthya Peraza, Belkis Escalante, Anahí Rentería, Rubí Soto, Alondra Camargo y Blanca Félix.

"Con ellas me tocó vivir un proceso de representar a Mazatlán, con algunas jugué y con otras las enfrente, pero todas coincidimos que pasamos bajo las ordenes del profe Piña y son muy buenas jugadoras”.

SU PASO COMO ENTRENADORA

Actualmente Lucimar está a cargo del equipo de Leonas, que estaba bajo las órdenes de Enrique Piña, pero tras su partida a las inferiores del Atlas, ella quedó al frente.

“Me hice cargo de Leonas y ya fuimos campeonas en un Nacional Sub-17 y ese equipo es el que está representando a Mazatlán FC y estuvimos en Liga Nacional y también se ganó”, dijo.

Foto: Cortesía | Lucimar Martínez

"La idea es prepararme para hacer entrenadora profesional, he estado buscando hacer el curso y con la llegada de Mazatlán FC pudiera abrirse una puerta, si no es aquí, sería en otro club, pero sí me gustaría".









