Lucas Merolla quiere ayudar al equipo a sumar de tres

Mazatlán, Sin. -Tras un largo parón por el torneo Leagues Cup, el Mazatlán FC regresará al torneo liguero este viernes, cuando choque de visita ante el León, por lo que buscará obtener los tres puntos y el primer triunfo del Apertura 2023.

El defensor argentino Lucas Merolla, quien recientemente se incorporó al equipo, sabe que el trabajo en el Leagues Cup fue bueno, pero hay que darle vuelta a la página.

También puedes leer. Joaquín Esquivel jugará para el Mazatlán FC

“Fue el primer partido que me tocó ante Austin después de mucho tiempo, hablé con algunos compañeros que es un lindo fútbol, porque a veces se piensa en argentina que es una liga inferior, pero es una liga competitiva. En la Leagues Cup creo que hicimos un buen papel, sobre todo en la primera ronda”.

“Tomamos esto para que nos sirva en lo que viene en la Liga, ya que los tres partidos que nos tocó jugar no fue lo que esperábamos en la Liga, ahora tenemos que seguir adelante, para demostrar otra cara, al no tener suerte de sumar muchos puntos e intentar clasificar en la parte de arriba”, agregó el defensor en conferencia de prensa.

Aún se espera que regrese México a la Copa Libertadores

Ante un posible retorno de México a la Copa Libertadores para el 2024, el defensor argentino opinó al respecto, pero en caso de concretarse esa posibilidad, Mazatlán buscaría ir por ese boleto.

“Lo de la Copa Libertadores no sé cómo está ese tema, sabemos que el problema que puede ser por los viajes, donde capaz y el equipo no se pueda recuperar, pero estamos preparados para lo que tenga que ser y si nos toca buscar clasificar”, explicó.

Merolla también habló sobre la competencia interna que hay con Facundo Almada, por el tema de la titularidad, pero es una competencia sana entre ambos zagueros argentinos.

“Nosotros competiremos sanamente con el puesto, y el que le tome estar afuera, tiene que apoyar a tope, pero sabemos que es una competencia sana”, enfatizó.

A Merolla le conquistó el proyecto del Mazatlán

Lucas tomó una decisión importante en su carrera, al salir de su país, y dejar opciones importantes como la de Boca Juniors, encantándole el proyecto del Mazatlán, que le da mayor proyección por su paso en el fútbol internacional.

“Yo me había planteado salir del país, la idea era jugar solo en Huracán, pero el estar en Boca sabíamos que es un equipo grande, pero fue algo que se decidió con mi familia, quería salir y Mazatlán es una opción muy correcta, no me arrepiento, y aunque no fue el mejor torneo el pasado, me comprometo a ayudar a darle vuelta a la página, y me sorprendí de ver un club tan ordenado, porque en Argentina no es así”.