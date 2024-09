¡Los tienen de hijos! Bravos le gana a Mazatlán FC para tener su primera victoria del torneo

CD. Juárez, Chi.- con un marcador de 1-0 los Bravos de Juárez sacó su primer triunfo en el Apertura 2024, a derrotara Mazatlán FC, quienes ha sido una constante caer ante los fronterizos y pese a tener un hombre de más los morados no lograron empatar el juego.

El equipo porteño continúa con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y acumula cuatro derrotas, que curiosamente han sido de visita, y que además acumula 360 minutos sin anotar en juegos de gira.

Las acciones del partido

Mazatlán tuvo la más clara en el primer tiempo, cuando al 28’ Yoel Bárcenas le pegó directo y de frente al arco de Benny Díaz, para que él mismo arquero desviara el tiro para robarle ese gol a los morados.

Ya en la segunda mitad, Juárez logró abrir el marcador al minuto 52’, con un tiro de esquina a favor de Bravos, tras una desatención de la defensa porteña que dejó solo a Hared Ortega, se elevará en el segundo poste para anotar el 1-0 de Juárez.

Bravos se quedó con 10 hombres después del gol y al 54’ el silbante Fernando Hernández, no dudó en expulsar al José García, al llevarse entre las piernas a Brian Rubio, acumulando seis juegos Mazatlán con ventaja de un hombre de más.

Bravos se cerró muy bien atrás y pese que Mazatlán empezó a ‘Bombardear’ él área rival, Benny Díaz estuvo atento en el arco, para atajar todo y mantener su meta en cero.

Próximos partidos

Mazatlán regresa al Encanto, para medirse el próximo miércoles al Necaxa, para cerrar la jornada 8 de la Liga MX, mientras que Juárez estará en Monterrey de visitante.