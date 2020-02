Los Súper Héroes es un equipo muy especial

Mazatlán, Sin. - En la Liga Quintero Castañeda de Beisbol 16 niños entrenan todos los sábados, ellos sueñan con convertirse en grandes beisbolistas, aunque la realidad es que asisten a los campos a tomar una terapia alternativa.

Son parte del equipo Los Súper Héroes, todos con síndrome de down o problemas motrices que les dificultan realizar sus actividades como cualquier niño de su edad. Bajo la guía de sus entrenadores, ellos buscan superar las barreras de la discapacidad y ¿por qué no?, algún día disputar un campeonato.

Este grupo de jóvenes, en su mayoría, desde hace tres meses aprende el deporte de la mano de cuatro entrenadores encabezados por Carlos Guzmán, quien fue el fundador de este equipo “muy especial”.

Desde octubre comenzamos a entrenar este equipo, cuya finalidad es la inclusión, el beisbol para todos, es incluir a los niños en una terapia alternativa, es bueno lograr ver un niño batear y que corra y ver esa cara de felicidad, para nosotros es algo impresionante, que no te lo va a dar ningún terapeuta y ni un psicólogo.

Los inquietos deportistas llegan acompañados de sus familiares al campo de la Liga Quintero, y son ellos los que se convierten en una parte principal de este proyecto, desde las 5:00 de la tarde ya se encuentran listos para hacer un gran batazo o una gran atrapada.

Este proyecto está inspirado en mi hijo, Ian Carlo, él tiene autismo no verbal, a mí me encanta el beisbol, yo nací en esta liga, pero todo viene en consecuencia desde que lo llevé al Surf Terapia, con unos cuates de Rosarito (Los Locales) y les pregunté cómo le hacían, fue así como me fui involucrando.

De la mano de Surf Terapia fue como comenzó todo, y a principios del mes de octubre Carlos Guzmán sostuvo una plática con la gente de Liga Quintero para plantearles el proyecto, y con la aprobación de los directivos y un campo prestado, comenzó este singular equipo.

Comencé con cuatro niños y conforme fueron pasando los días fueron llegando más, en su mayoría con síndrome de down, autistas tengo varios, con retraso y hasta ahorita es lo que me ha llegado, pero estamos abiertos a cualquier otro integrante, gente en silla de ruedas, que no pueda ver o hablar.

Debido a que no existe una metodología tal cual, para enseñar a estos niños, se les tiene que tratar con mucha paciencia y sobre todo mucho amor.

La mejor manera de hacerlo es tratándolos como alguien normal.

La experiencia que tiene el coach con su hijo se la ha transmitido poco a poco a los demás entrenadores, para que también les tengan esa paciencia requerida, adaptando el juego a ellos y a que el beisbol sea una diversión, no una obligación.

Dentro del grupo, no sólo los jugadores tienen alguna discapacidad, uno de los entrenadores tiene una discapacidad en las manos. Él estudia educación física para impartir una metodología de enseñanza al grupo.

Aunque el esfuerzo de los angelitos se ve reflejado en los entrenamientos, hasta el momento no han tenido ningún “encuentro oficial”.

No hemos tenido aún encuentros oficiales, debido que somos el único equipo aquí en Mazatlán, pero estamos planeando hacer un cuadrangular en Culiacán a finales de este mes.

Las reglas para este equipo son jugar dos entradas, sin out, todos batean, teniendo dos subcategorías: Novatos y Avanzada, donde ya se ve más formal el beisbol.

Este deporte le ha servido como terapia a muchos de los “super héroes”, algunos ya obligan al papá a llevarlos al campo, con esa hambre y ese ímpetu de aprender cada vez más.





Conforme vaya pasando el tiempo, los niños irán desarrollándose intelectual y físicamente.

Aunque todos tienen alguna discapacidad, Carlos decidió ponerle el nombre de ‘Súper Héroes’ por una simple y sencilla razón.“Todos aquí tienen súper poderes, hay niños que son buenos para la música, otros para hacer rompecabezas, otros que son artistas, modelos, otros son buenos para el futbol y lo quise manejar así, como si fueran Avengers, cada uno con su súper poder especial”, menciona.

LOS SÚPER HÉROES DE LA LIGA QUINTERO

- Kalebh Gpe. Macías Lavín (5 años)

- Ramón Antonio Figueroa Tiznado (6 años)

- Ian Carlos Guzmán Mancillas (6 años)

- Santiago Zepeda Camacho (6 años)

- Bruno Israel Lizárraga Araiza (7 años)

- Julio Martín Villa Rodríguez (7 años)

- Jesús Eduardo Aguirre Cebreros (11 años)

- Ángel Rodríguez Salcido (11 años)

- Pedro Emanuel Cortez Brito (13 años)

- Bryan Emiliano Osuna Corrales (16 años)

- Miguel Ángel Elizalde Madrid (19 años)

- Christian Sepúlveda Moreno (20 años)

- Rafael Padilla Camacho (23 años)

- Daniel Flores González (27 años)

- Fredy Antonio Medina Sotelo (32 años)

- Oliver Giovani Carrasco Gaxiola (30 años)

- Juan José Heredia Ávila (32 años)





