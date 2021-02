Los nueve títulos de México en Serie del Caribe

Culiacán, Sin. - México suma nueve títulos desde el nacimiento de la Serie del Caribe con diversos equipos, desde 1976 con los Naranjeros de Hermosillo hasta los Venados de Mazatlán en el 2016, en Santo Domingo, y este año siendo sede tendrá la gran oportunidad de buscar el diez en la historia de esta competencia organizada por la Confederación de Beisbol del Caribe, que encabeza Juan Francisco Puello Herrera.

Fueron 30 años los que marcaron a los equipos mexicanos a conquistar la también llamada Miniserie Mundial cada diez años, ya que después de Hermosillo, lo hizo Águilas de Mexicali en 1986 y Tomateros de Culiacán en 1996. Parecía una maldición. Sin embargo, fueron los Tomateros los encargados de acabar con ese largo trecho, al coronarse de nuevo en Caracas 2002.

Pero vayámonos por partes.

El primero en lograr la proeza fueron los Naranjeros de Hermosillo, bajo el mando de Benjamín “Cananea” Reyes en Santo Domingo, República Dominicana.

Diez años más tarde, en 1986 en Maracaibo, Venezuela, no cabe duda de que Mexicali logró una proeza y dio la sorpresa. Los Águilas se repusieron después de haber perdido 11x0 el primer juego y haber sufrido una blanqueada en el tercer juego. El último juego de la Serie y en el cual se coronó campeón, venció al último lugar Indios de Mayagüez con pizarra de 5x4 en 10 innings.

Para el manager "Cananea" Reyes significó la segunda corona en Serie del Caribe.

La historia se volvería a repetir en 1996, ahora bajo el mando de Francisco “Paquín” Estrada, llegó la primera Serie del Caribe en la historia de Tomateros, contra el Dream Team Dominicano, así como estrellas boricuas del nivel de Roberto Alomar, Bernie Williams e Iván Rodríguez, que serie en donde el jugador más valioso fue el receptor Adán Amezcua.

Ya no fueron diez años en la espera, el tiempo de la conquista de otra corona se acortó en el 2002, los “Guindas” se convirtieron en el primer equipo mexicano que ganaba dos Series del Caribe. Rodrigo López selló la proeza en Caracas 2002, tras tirar juego completo y blanqueada en el desafío final, fue una locura para todo México, que esperaba, ansioso vitorear tan ansiado trofeo, bajo la dirección de nuevo de “Paquín” Estrada.

Esa maldición de diez años ya había quedado atrás, ya que sin duda las emociones más fuertes se vivieron en el 2005 donde Venados de Mazatlán marcarían un hecho sin presente, en lo deportivo y económico.

La ciudad vivía una fiesta en toda la extensión de la palabra, el beisbol y el Carnaval fueron una vez más la combinación perfecta para un resultado favorable que a los ojos del mundo no tenía precedente.

Mientras en el terreno de juego Venados de Mazatlán fue el encargado de presentar a México y lo hizo de gran manera al lograr ser campeón de la Serie del Caribe en su propia casa, además de su gran actuación con marca de 5-1, sin duda los festejos en el puerto fueron a lo grande.

Venados de Mazatlán repitió la historia en la LMP en el 2006 y una vez más representaría a México en la SDC, solo que esta vez concluyó su participación en cuarto lugar con marca de 0-6.

Llegaría el 2011 y México se nuevo regresó a la cúspide, representado por los Yaquis de Obregón, se coronó en la Serie del Caribe gracias a que los Toros del Este de la República Dominicana blanquearon por 3-0 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico.

El título, logrado en el estadio Isidoro García de Mayaguez, al oeste de Puerto Rico, es el primero de los mexicanos en el llamado Clásico caribeño, bajo la dirección de Eddy Díaz. El premio al Jugador más valioso fue para el mexicano Jorge Vázquez, quien consiguió un promedio de bateo de .310 con dos cuadrangulares y seis remolcadas.

Los Yaquis de Obregón le dieron a México el campeonato del 2013 en el Sonora por séptima vez en su historia (dos en el marcador del equipo) al vencer 4-3 a los Leones del Escogido de Repúbica Dominicana, en un juego que duró más de 7 horas.

El bateador Doug Clark le dio al triunfo al equipo mexicano con un cuadrangular solitario en la entrada 18, en el encuentro que inició a las 20:00 horas del jueves y terminó minutos antes de las 04:00 de este viernes, tiempo central de México.

Un año más tarde, fueron los Naranjeros de Hermosillo, el que se alzó con el título de la Serie del Caribe 2014, tras vencer por pizarra de 7-1 a Indios de Mayagüez, de Puerto Rico, en juego celebrado en el estadio Nueva Esparta de Porlamar.

Y la última corona, la novena. Pasaron nueve años y Juan José Pacho regresó a Venados de Mazatlán, logrando el campeonato en la LMP y por ende representar una vez más a México en Serie del Caribe, en el 2016, la cual se llevó a cabo en Santo Domingo.

Venados de México mostró su valía en el terreno juego al culminar invicto en el nuevo formato de este torneo, de regreso a su casa el equipo fue esperado por su gente y se unió al desfile de Carnaval. La historia de la Serie del Caribe siempre ha sido icónica y para este 2021 no se espera lo contrario, como sede y dentro del ámbito deportivo, la moneda está en el aire y no hay fecha que no se llegue.





















