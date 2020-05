Los nadadores a la expectativa de un regreso al agua

Mazatlán, Sin. Tras tener dos meses parados, los nadadores están con la incertidumbre y deseosos de un regreso al agua, cosa que no han podido hacer, pues las autoridades tienen prohibido ingresar a la playa y por su puesto las aglomeraciones.

El trabajo de un nadador es completamente distinto a un deportista de tierra, ellos necesitan estar continuamente en el agua para tomar ritmo y hacer sus ejercicios, evitando perder la condición del nadador, pues las corrientes y la presión del agua son distintas.

Deportes Fire Máster una maquinaria indestructible

El profesor Rafael García de la Alberca Olímpica de Mazatlán, hablo al respecto sobre esta problemática “a nosotros no está afectando un poquito más que los deportes de tierra, ya que obviamente nuestro deporte es en alberca y en mar que están cerrados, nos va a costar mucho trabajo al tomar el sentimiento del agua y el ritmo, por cada semana perdida es un mes de entrenamiento perdido es impresionantemente fuerte” destacó

No tenemos una fecha de regreso, a pesar de los químicos con los que se manejan las albercas, no hay contagio, pero las indicaciones son de como vienen las personas y las aglomeraciones, eso cambiará mucho los deportes, y la temporada de natación de curso largo está prácticamente termina, difícilmente se puede realizar un campeonato estatal y nadie va estar en forma para competir.Rafael García





Cabe señalar que las competencias van a cambiar, pues en una competencia estatal, se pueden juntar hasta 400 personas en un solo lugar. “yo caculo que la próxima competencia será a finales de año o hasta enero, lo que si es que necesitamos volver a nadar por el bien de todos nosotros” dijo García.





Los nadadores esperan volver a sus rutinas para retomar el ritmo . Foto: Cortesía | @ImdemMazatlán2020

Por su parte el presidente del Comité Municipal de Natación Humberto Rioseco dijo que se también se han visto afectados, siendo los deportistas máster los que sufren de insomnio al no poder realizar esta actividad como lo hacían cotidianamente.

Tenemos que ser muy creativos, para que la falta de actividad lo complementemos con otra cosa, algunos están haciendo ejercicios con tirantes, pero a los nadadores de mar abierto, considero que no nos afectaría mucho por retomar de manera paulatina, el nado para nosotros es como un caminar.Humberto Rioseco









También lee: Vicente Romo a la cabeza entre los más ganadores





Al final hizo un llamado a la comunidad mazatleca en general, de tomar las medidas necesarias para volver a la actividad y a algunos nadadores que han roto la cuarenta para salir a nadar. También dijo que las competencias puntuables podrían regresar una semana después de levantada la cuarentena, analizando el cómo poder llevarlas a cabo, pero con menor participación.

Otra de las afectadas es la paratleta Claudia Aguirre, si ha tenido muchas afectaciones, debido a que el nado para ella es una terapia “En lo personal utilizó el nado para poder distraerme de cosas que suceden en mi vida, como lo son el estrés de la escuela y otros problemas personales”

En ese sentid, el no ir a nadar me ha afectado bastante, ya que no cuento con esa distracción. Creo que será algo difícil en algunos aspectos retomar el ritmo de nado. Siento que va a ser difícil volver a acostumbrarme realizar la cantidad de ejercicio que antes hacía.

Aguirre.













Lee más aquí: