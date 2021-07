Los Juegos Olímpicos serán algo diferente para: Giuliana Olmos

Mazatlán, Sin.- El tenis mexicano y el femenil en particular, he hecho historia, al llevar de nueva cuenta a los Juegos Olímpicos a dos tenistas, el cual no pasaba desde 1996, en Atlanta. Para la fortuna del tenis y Sinaloa, una de ellas es mazatleca, la cual representará al País, al Estado y al Municipio y se trata ni más ni menos que Guiliana Olmos.

Olmos, que se encuentra en el ámbito profesional desde hace seis años, ocupa el lugar 465 en singles y 27 dobles del ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés), se consagró este año en el WTA Roma al lado de la canadiense Saharon Fichman, mientras que en 2020 lo hizo en el Abierto Mexicano de Acapulco junto a la estadounidense Desirae Krawczyk.

La porteña está orgullosa de lo que ha logrado. Foto: Cortesía | Giuliana Olmos

El trabajo que ha hecho la porteña fue recompensado, pues el 2021 ha sido uno de sus mejores años en terreno del deporte blanco y desde joven ha destacado para logar uno de sus objetivos trazados en su carrera.

“La verdad que estoy muy emocionada por el hecho de ver a todas las atletas que están ahí, va a ser algo diferente para mí, son mis primeros Juegos Olímpicos y no sé nada, pero aprovecharé la oportunidad y dar lo más que pueda”, dijo Olmos.

Para la sinaloense, el año pasado fue distinto a este, en cuestión de torneos importantes, con acceso a público, pero en los Olímpicos, tendrá que volver ha adaptarse a jugar sin la afición que la esté motivando.

“será igual para todas, creo que para algunas les influirá más que a otras, y a las que nos ponemos un poco nerviosas nos ayudará a no tener tanta gente, entonces tenemos que tomarlo como es y estar preparados para jugar sin público”.

“Yo ya me acostumbré a jugar sin gente y aunque va a ser diferente porque nos gusta jugar con público, vamos a jugar y hacer lo mejor que podamos”, concluyó.

PARA SABER

Las tenistas viajarán este martes a Tokio para estar listas en la inauguración de la justa









