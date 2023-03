Los hermanos que buscan subir al podio en box

Culiacán, Sin.- Los hermanos Billy y Luis Enrique Rodríguez Quiñónez trabajan duro en el ring para subir al podio en la próxima universiada Nacional 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el caso de Billy, es el hermano mayor, de 24 años, estudiante de la Facultad de Educación Física, es un peso completo de guardia derecha, ya saboreó las mieles del triunfo con los Águilas UAS en universiada nacional. En el 2019 fue medallista de oro en Yucatán. Este año quiere regresar por sus fueros.

“Este año se encuentra mejor preparado. Hace unos meses él manejaba un peso de más de 90 kilos. En estos momentos pesa 87 kilos, es más rápido, más explosivo, va a ser un hueso duro de roer para los rivales”. Declaró, su entrenador en la UAS, Armando Pablos.

Su hermano menor, Luis Enrique, es un peleador de guardia zurda, de 75 kilos, peso medio, tiene 21 años, también es estudiante de la FEFYDE. A diferencia de su hermano, él aún no ha sido medallista de universiada nacional, pero eso lo motiva aún más a seguir los pasos de su hermano mayor.

“Me siento motivado porque mi hermano ya agarró medalla nacional; eso me motiva. El año pasado me quedé en etapa regional, este año he entrenado más y mejor para todo lo que venga”, declaró el pupilo del profesor Álex Bodart.

Los hermanos Rodríguez Quiñonez, nativos de Altata, Navolato, Sinaloa, con esta motivación se preparan día a día para representar a las Águilas UAS, en el boxeo de Universiada Regional en el mes de abril, disciplina deportiva que se celebraría en Culiacán, Sinaloa. Para luego si los resultados lo permiten ser parte del equipo que busque medallas en la Universiada Nacional 2023.